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21.06.2018 14:14

В Петербурге снова заштормит

ГУ МЧС предупреждает, что в ночь на 22 июня петербуржцам и гостям города стоит готовиться к дождю и сильным порывам ветра.

По данным ведомства, южный и юго-западный ветер, который сейчас дует со скоростью 7-12 м/с, к ночи усилится до 15-18 м/с, что оценивается как буря. К этому добавятся дождь с грозой. 

Ранее осадки в ночь на пятницу прогнозировал главный синоптик города Александр Колесов. В начале недели дожди подтопили фан-зону на Конюшенной прямо перед матчем сборной России с Египтом.

 


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