СК: На стройке Крымского моста крановщик сбил насмерть бетонщика

Несчастный случай произошёл на стройке железнодорожной части Крымского моста. Им занялся Следственный комитет.

Как сообщает 21 июня Южное следственное управление на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело в отношении машиниста крана – сотрудника филиала АО «Мостострой-11», работающего на строительстве железнодорожного моста между косой и островом Тузла Темрюкского района Краснодарского края.

По версии следствия, 27 мая крановщик во время работы при развороте крана не убедился, что в зоне разворота нет посторонних лиц, нарушив таким образом типовую инструкцию крановщика. Человек там был – бетонщик, сотрудник той же компании. Его придавило нижним контргрузом крана к металлическим перилам рабочего моста. Он скончался на месте.

Дело в отношении крановщика расследуется по статье 109, часть 2, 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Напомним, строительство самого длинного в Европе транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Его вела одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж», принадлежащая Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составила 222,5 млрд руб., а с учётом затрат заказчика – почти 228 млрд руб. Автомобильное движение по мосту запустили досрочно, 15 мая. Первым протестировал мост лично глава государства, проехав по 19-километровому сооружению за рулём КамАЗа. Железнодорожное движение планируется открыть к декабрю 2019 года.