"Евроинвест Девелопмент" анонсировал инновационный ЖК iD Murino

Девелоперская компания намерена к 2022 году вывести на рынок жилья 200 тысяч квадратных метров жилья. Пилотным проектом станет инновационный жилой комплекс во всеволожском Мурино.

Компания "Евроинвест Девелопмент" намерена не просто строить жилье, а создавать в Петербурге и Ленинградской области инновационные 3iD* кварталы. С 2017 года фирма входит в состав многопрофильного холдинга "Евроинвест", владеющего крупными земельными участками в пригородной зоне. Сочетание собственной земельной базы с другими ресурсами холдинга позволяет застройщику делать своим клиентам уникальные предложения по разумной цене.

О первом проекте – iD Murino* рассказал генеральный директор и совладелец "Евроинвест Девелопмент" Станислав Данелян, в прошлом руководивший другим крупным застройщиком.

"3iD* – это три ключа, инновационный формат жилой недвижимости, разработанный нами совместно с международной группой экспертов в сфере урбанистики, психологии среды, архитектуры и дизайна. В основе проекта 3 ключевые составляющие: формирование культурной среды – "клубный ключ", внедрение современных технологий – "умный ключ" и уважение к индивидуальным потребностям человека – "твой ключ",- пояснил руководитель компании.

1. Клубный ключ

На первых этажах корпусов формата 3iD* появятся просторные помещения для общения соседей, встреч с друзьями и мероприятий. В распоряжении жильцов зоны барбекю и открытые террасы, детские зоны и спортивные площадки. В поддержку клубного формата "Евроинвест Девелопмент" совместно с Всемирным клубом петербуржцев, возглавляемым директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, реализует общегородской проект ID Club*, доступ к которому получают все клиенты компании. В рамках этого проекта в центре Петербурга будут проводиться лекции, мастерклассы и встречи с известными экспертами из самых разных областей — от кинематографа и театра до фитнеса и педагогики.

предоставлено компанией ООО "Евроинвест Девелопмент"

2. Умный ключ

Речь идет об уникальном идентификаторе, который предоставят каждому собственнику жилья в объектах компании. Он не только позволяет получать доступ в различные зоны ЖК, но и управлять элементами "умного" дома, управлять расходами на содержание жилья в личном кабинете. Кстати, автоматическая система "Умный дом" сама предоставляет сведения о коммунальных расходах жильцов в управляющую компанию, тем самым экономя время собственников на общении с последними.

3. Твой ключ

Подразумевается учет жизненных потребностей покупателя жилья в домах формата 3iD*. Планировки квартир разработаны для трех сегментов покупателей: молодежи, семей с детьми и старшего поколения. Так, в качестве отделки жилья клиент может выбрать стиль "классика", "современная классика" или "лофт".

Ко 2 кварталу 2020 года первый проект формата 3iD* появится на пересечении Воронцовского бульвара и Ручьевского проспекта в Мурино. В составе комплекса планируются четыре кирпично-монолитных корпуса высотой от 7 до 19 этажей с помещениями общего пользования iD Club* на первых этажах. В состав территории комплекса войдет подземный паркинг с количеством, превышающим 700 мест, собственный детский сад для 100 малышей, закрытая благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками, кафе, магазины и прочие удобства. Все квартиры сдаются клиентам с отделкой "под ключ". Потолки высотой в три метра, хорошая звукоизоляция и большие окна станут визитными карточками проекта.

предоставлено компанией ООО "Евроинвест Девелопмент"

Желание развивать новый формат, который позволит отличаться от конкурентов, возникло из широких возможностей холдинга "Евроинвест", который возглавляет бизнесмен Андрей Березин. Холдинг существует с 1992 года и за это время соединил самые разные активы: земельные участки под развитие, комплексное инженерное обеспечение этих территорий, профессиональные структуры, занимающиеся теплоэнергетикой, проектированием, строительством и эксплуатацией жилых зданий, а также венчурный фонд. Все это придает "Евроинвест Девелопмент" дополнительную устойчивость и позволяет осваивать принципиально новые форматы.

Фото предоставлено компанией ООО "Евроинвест Девелопмент"

Представляя на презентации проекта iD Murino* гендиректора проекта Станислава Данеляна, Андрей Березин отметил его высокий профессионализм".

"Вместе со Станиславом к нам перешел и еще целый ряд высококвалифицированных специалистов. Уверен, что такая команда справится с этим проектом",- подчеркнул председатель правления "Евроинвеста".

ЖК "iDMurino" – застройщик ООО "Евроинвест Девелопмент", проектная декларация на сайте http://idmurino.ru

*З Ай Ди, Ай Ди Мурано, Ай Ди Клаб