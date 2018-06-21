"Евроинвест Девелопмент" анонсировал инновационный ЖК iD Murino
Компания "Евроинвест Девелопмент" намерена не просто строить жилье, а создавать в Петербурге и Ленинградской области инновационные 3iD* кварталы. С 2017 года фирма входит в состав многопрофильного холдинга "Евроинвест", владеющего крупными земельными участками в пригородной зоне. Сочетание собственной земельной базы с другими ресурсами холдинга позволяет застройщику делать своим клиентам уникальные предложения по разумной цене.
О первом проекте – iD Murino* рассказал генеральный директор и совладелец "Евроинвест Девелопмент" Станислав Данелян, в прошлом руководивший другим крупным застройщиком.
"3iD* – это три ключа, инновационный формат жилой недвижимости, разработанный нами совместно с международной группой экспертов в сфере урбанистики, психологии среды, архитектуры и дизайна. В основе проекта 3 ключевые составляющие: формирование культурной среды – "клубный ключ", внедрение современных технологий – "умный ключ" и уважение к индивидуальным потребностям человека – "твой ключ",- пояснил руководитель компании.
1. Клубный ключ
На первых этажах корпусов формата 3iD* появятся просторные помещения для общения соседей, встреч с друзьями и мероприятий. В распоряжении жильцов зоны барбекю и открытые террасы, детские зоны и спортивные площадки. В поддержку клубного формата "Евроинвест Девелопмент" совместно с Всемирным клубом петербуржцев, возглавляемым директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, реализует общегородской проект ID Club*, доступ к которому получают все клиенты компании. В рамках этого проекта в центре Петербурга будут проводиться лекции, мастерклассы и встречи с известными экспертами из самых разных областей — от кинематографа и театра до фитнеса и педагогики.
2. Умный ключ
Речь идет об уникальном идентификаторе, который предоставят каждому собственнику жилья в объектах компании. Он не только позволяет получать доступ в различные зоны ЖК, но и управлять элементами "умного" дома, управлять расходами на содержание жилья в личном кабинете. Кстати, автоматическая система "Умный дом" сама предоставляет сведения о коммунальных расходах жильцов в управляющую компанию, тем самым экономя время собственников на общении с последними.
3. Твой ключ
Подразумевается учет жизненных потребностей покупателя жилья в домах формата 3iD*. Планировки квартир разработаны для трех сегментов покупателей: молодежи, семей с детьми и старшего поколения. Так, в качестве отделки жилья клиент может выбрать стиль "классика", "современная классика" или "лофт".
Ко 2 кварталу 2020 года первый проект формата 3iD* появится на пересечении Воронцовского бульвара и Ручьевского проспекта в Мурино. В составе комплекса планируются четыре кирпично-монолитных корпуса высотой от 7 до 19 этажей с помещениями общего пользования iD Club* на первых этажах. В состав территории комплекса войдет подземный паркинг с количеством, превышающим 700 мест, собственный детский сад для 100 малышей, закрытая благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками, кафе, магазины и прочие удобства. Все квартиры сдаются клиентам с отделкой "под ключ". Потолки высотой в три метра, хорошая звукоизоляция и большие окна станут визитными карточками проекта.
Желание развивать новый формат, который позволит отличаться от конкурентов, возникло из широких возможностей холдинга "Евроинвест", который возглавляет бизнесмен Андрей Березин. Холдинг существует с 1992 года и за это время соединил самые разные активы: земельные участки под развитие, комплексное инженерное обеспечение этих территорий, профессиональные структуры, занимающиеся теплоэнергетикой, проектированием, строительством и эксплуатацией жилых зданий, а также венчурный фонд. Все это придает "Евроинвест Девелопмент" дополнительную устойчивость и позволяет осваивать принципиально новые форматы.
Представляя на презентации проекта iD Murino* гендиректора проекта Станислава Данеляна, Андрей Березин отметил его высокий профессионализм".
"Вместе со Станиславом к нам перешел и еще целый ряд высококвалифицированных специалистов. Уверен, что такая команда справится с этим проектом",- подчеркнул председатель правления "Евроинвеста".
ЖК "iDMurino" – застройщик ООО "Евроинвест Девелопмент", проектная декларация на сайте http://idmurino.ru
*З Ай Ди, Ай Ди Мурано, Ай Ди Клаб