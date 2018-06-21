Солнцемобиль из Петербурга протестировал в Сочи крупный гонщик. Но без Путина

Солнцемобиль SOL, построенный в Санкт-Петербурге, 20 июня протестировали на трассе «Формулы 1» в Сочи. Об этом сообщает команда создателей машины Polytech Solar Team на своей странице «ВКонтакте».

«СОЛом» управлял гонщик, пилот команды SMP Racing, победитель чемпионата European Le Mans Series в классе GT3 Дэвид Маркозов. Он проехал на солнцемобиле два круга по трассы «Сочи Автодром» – более 11 километров.

Этой весной президент Владимир Путин во время посещения Санкт-Петербургского политехнического университета познакомился с солнцемобилем, расписался на нём и не исключил, что лично протестирует его в Сочи. Видимо, не смог.

«Следующая остановка – «American Solar Challenge»!» – пишут создатели «СОЛа». 6 июля команда примет участие в первом этапе соревнований в США, сама же гонка пройдёт с 14 по 22 июля. За это время SOL должен преодолеть около 3 тысяч километров по дорогам общего пользования в четырёх американских штатах.​