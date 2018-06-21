Верховный суд объяснил, как нужно согласовывать митинги

Пленум Верховного суда России обнародовал постановление, которым разъясняется порядок проведения и согласования митингов. В числе прочего, в документе говорится, что проведение в том же месте официального мероприятия не может быть причиной отказа в согласовании акции властями.

«Проведение нескольких мероприятий в одном месте не может являться самостоятельным (достаточным) основанием для направления органом публичной власти предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия», — цитируют 21 июня документ Верховного суда «Известия».

При этом пленум оговаривает, что неудобства для граждан, не участвующих в мероприятии, или «предположения органа публичной власти о возможном возникновении таких неудобств» также не являются достаточным аргументом для переноса времени и места митинга.

Сам же митинг или шествие могут считаться согласованными, если власти в течение трех дней после получения уведомления от организаторов не внесли предложений по изменению места или формата.

Верховный суд, помимо прочего, обратил внимание коллег из регионов, что административный арест за правонарушения, связанные с организацией публичного мероприятия, должен применяться в исключительных случаях.

Отметим, что в Петербурге оппозиция регулярно сталкивается с противодействием властей при организации публичных мероприятий. В частности, акции сторонников Алексея Навального регулярно получали отказы при согласовании. Осенью 2017 года оппозиционерам пришлось подать 650 уведомлений на организацию 15-тысячного митинга на разных городских площадках в разное время. В ответ власти заявили об организации там нескольких десятков официальных культурно-массовых мероприятий.