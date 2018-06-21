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21.06.2018 13:39

Американский «ястреб» прилетит в Москву для организации переговоров Путина и Трампа

Предложивший Путину отступить советник Трампа направляется в Москву, чтобы подготовить встречу двух лидеров. 

Советник американского президента Джон Болтон на следующей неделе приедет в Москву, чтобы обсудить детали переговоров Трампа и Путина. Об этом 21 июня сообщило агентство Reuters. 

Британское издание The Times указывает, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина могут состояться после саммита НАТО 11-12 июля в одной из европейских столиц. В качестве наиболее подходящего обоим лидерам варианта называется Вена. Ранее стало известно, что сам Путин попросил австрийского канцлера заняться подготовкой переговоров с его американским коллегой.

Болтон, несмотря на жесткую позицию по отношению к внешнеполитическим оппонентам Америки, занимается российским направлением. Сразу после назначения советником Трампа он встретился с российским послом в США, чтобы обсудить условия для нормализации отношений.  «В интересах как Соединенных Штатов, так и России наладить более тесные связи», – заметил политик, подчеркнув, что США не отказывается от критики ситуации в Сирии, Украине и возможной причастности России к делу Скрипалей.

Российская сторона пока настаивает на том, что никакой ясности в вопросе встречи двух президентов нет. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры до саммита НАТО сторонами не рассматривались. 

Напомним, что 69-летний Болтон – один из наиболее жестких «ястребов» в американской политике. Он получил известность благодаря непримиримому отношению к странам, которые он относит к «оси зла», а также неоднозначным высказываниям. В частности, в 2015 году, когда в Сирии сбили российский Су-24 М, Болтон обвинил в произошедшем российские власти, отметив, что Россия сама «ввязалась в рискованную авантюру», а Трампу следует дипломатично предложить Путину отступить. Кроме того, даже будучи чиновником Госдепартамента, он, например, неоднократно обзывал тогдашнего северокорейского лидера Ким Чен Ира и призывал вместо дипломатии прибегнуть к бомбардировкам этой страны. Болтон был одним из самых заметных сторонников военного вторжения США в Ирак в 2003 году. Еще одним показательным эпизодом в карьере Болтона стало обвинение бразильского дипломата  Хосе Бустани, который возглавлял Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).  Бустани утверждал, что американец якобы угрожал его детям, если бразилец не уйдет со своего поста. Нынешний президент США в апреле выбрал «ястреба» Болтона на должность советника по национальной безопасности вместо альтернативного варианта – «мягкого» Рудольфа Джулиани.


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