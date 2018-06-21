Как болельщики сборной Бразилии сошли с ума от приезда команды в Петербург, а злобная канарейка навестила стадион
По приезде в гостиницу «Невский Палас» на Стремянной улице (там находится черный ход в отель) пятикратных чемпионов мира уже поджидали около двухсот болельщиков, которые горячо встречали своих любимцев. Если бы не предусмотрительно выставленный забор и охрана, автобус наверняка был бы взят штурмом бразильскими фанатами, настолько они бурно радовались встрече с командой.
Уже сегодня утром болельщики отправились к арене «Санкт-Петербург» вместе с маскотом сборной Бразилии в виде гигантской злобной канарейки.
Assistir no #Periscope: Canarinho já está na área em São Petersburgo! Vem acompanhar! https://t.co/cpu8niUw18— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 21, 2018
В первом матче сборная Бразилии 17 июня в Ростове-на-Дону сыграла вничью со Швейцарией 1:1.