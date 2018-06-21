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21.06.2018 13:36

Жилой комплекс ЦДС «Елизаровский» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс ЦДС «Елизаровский» аккредитован еще одним банком
ГК «ЦДС»

АК Барс Банк аккредитовал новый жилой комплекс ЦДС «Елизаровский». Покупатели квартир могут получить ипотечный кредит сроком до 25 лет.

АК Барс Банк аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Елизаровский», строящийся в Невском районе на пересечении улиц Невзоровой, Ольги Берггольц и Уездного проспекта.

С помощью ипотеки от АК Барс Банк можно приобрести квартиру в ЦДС «Елизаровский» на таких условиях: процентная ставка составит от 8,9%, минимальный первоначальный взнос – от 20% от стоимости квартиры, срок кредитования – от 1 года до 25 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 15 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.akbars.ru

Кредит могут получить граждане РФ в возрасте до 70 лет с трудовым стажем на последнем рабочем месте от 3 месяцев.

Группа ЦДС на протяжении 18 лет работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов.

В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 20 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г. 

Справка о ГК «ЦДС»

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration

 

 


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