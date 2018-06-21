Латинская Америка послала Петербургу почти 4 кг наркотика и арсенал контрабандиста

В Петербурге задержана крупная партия элитного наркотика, довеском к которому стали пара винтовок, наган, револьвер и сотни патронов. Почти четыре килограмма вещества спрятали среди товаров личного пользования из Латинской Америки.

Как сообщили в Балтийской таможне 21 июня, операцию провели её сотрудники вместе с коллегами из Северо-Западной оперативной таможни, других подразделений Федеральной таможенной службы, а также сотрудниками МВД. К поискам контрабанды была привлечена кинологическая служба. Результатом обыска стала партия элитного порошка в 3,8 килограмма.

В ведомстве добавляют, что все, кто причастен к поставке, установлены: это как граждане стран Латинской Америки, так и россияне. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Двое подозреваемых задержаны на двое суток. Последующие обыски в помещениях, которые они использовали, добавили к вещественным доказательствам гладкоствольный охотничий карабин «Сайга-20», две винтовки Мосина, пистолет ТТ, револьвер системы «Наган», больше пяти сотен патронов, а также ещё 150 граммов наркотика. Его, как и весь груз, по версии следствия, готовили к сбыту.