СМИ: В Сирии правительственные войска начали операцию на юге страны

Войска сирийского президента Башара Асада начали операцию в провинции Дераа на юге страны. Об этом 21 июня сообщает турецкое агентство Anadolu.

По данным издания, в атаке принимают участие также проиранские вооруженные формирования. Как пишет Anadolu, нападениям подверглись в том числе зоны деэскалации конфликта, которые были установлены по договоренности между США и Россией. ВВС Сирии осуществляют бомбардировки провинции Дераа.

Источники издания сообщают об ожесточенных боях между сирийской оппозицией с одной стороны и войсками Асада вместе с проиранскими формированиями — с другой. Якобы в ходе столкновений уже погибли 8 человек, еще 15 получили ранения.