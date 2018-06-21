Из Охты выудили споткнувшийся на люке «Рено»

Белому кроссоверу, неудачно наехавшему на люк в Красногвардейском районе Петербурга утром 21 июня, не позволили остаться на дне. Сам подъём «утопленника» занял меньше получаса.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, работу на проспекте Шаумяна, 8, затруднили провода. Поднять «Дастер» краном и не повредить их не представлялось возможным, и прежде чем к машине нырнули водолазы, на место вызвали бригаду «Ленсвета». Путь крану освободили примерно в 10:20, и уже через двадцать минут автомобиль достали из Охты. Помимо крана, на месте работал расчет пожарной части и водолазы из спецчасти – всего двенадцать человек.

После столкновения сначала с оградой моста, а потом с поверхностью воды отброшенному люком «Дастеру» досталось: двери и крыша измяты, лобовое стекло разбито. Сработавшая подушка безопасности, по всей видимости, уберегла от серьезных травм 35-летнего водителя. После удара о воду мужчина смог выбраться самостоятельно. Его машина, по словам очевидцев, ушла на дно за считаные секунды.

Причиной погружения стал незакрытый канализационный люк на проспекте Шаумяна, 8. Ответственным за шаткую крышку уже интересуется региональный департамент Росприроднадзора: после аварии поверхность реки затянула радужная пленка.