Признанный узником совести судебный клерк Эйвазов не признал вину в клевете на начальницу

В Петербурге начался процесс над недавним сотрудником Октябрьского суда Александром Эйвазовым, обвиненным во вмешательстве в правосудие и клевете на судью. Вину он не признал.

Как передает корреспондент «Фонтанки» из Калининского суда, 21 июня прокурор во вступительном слове напомнила короткую, но яркую карьеру Эйвазова, который после окончания РАНХиГС в 2016 году сразу устроился секретарем судебного заседания в Октябрьский суд к судье Ирине Керро. Она вела процесс муниципального депутата Кунгурова и пару месяцев не могла дождаться от Эйвазова изготовления одного протокола. Это было сочтено вмешательством в правосудие (статья 294 УК). После заявления в Следственный комитет отношения клерка и судьи испортились окончательно, результатом стал обширный пост Эйвазова в соцсети. В нем Керро обвинялась в получении взяток и вынесении заведомо неправомерных приговоров. Таких моментов в биографии судьи не наблюдалось, посчитало следствие, и клерку вменили клевету (статья 298 УК).

«Обвинение мне непонятно, виновным себя не признаю», – прокомментировал подсудимый речь прокурора.

Адвокат Иван Павлов в шести пунктах отразил позицию защиты. По его мнению, в правосудие Эйвазов не вмешивался, так как сам был частью судебной системы, а его публикации в соцсети носят оценочный характер и не оформлены в виде утверждения.

«Полагаем, уголовное преследование является неадекватной реакцией на многочисленные жалобы моего подзащитного на сотрудников Октябрьского суда», – заключил Павлов.

Заседание продолжилось исследованием письменных доказательств из-за неявки свидетеля. В коридоре суда находится только мать Эйвазова, которая еще до начала судебного следствия репликами с места вынудила судью Геннадия Пилехина указать ей на дверь.

Эйвазова арестовали в августе 2017 года, следствие завершили к весне 2018-го. Территориальную подсудность определял горсуд, который для объективного рассмотрения передал дело из Октябрьского суда в Калининский.

Эйвазов признан узником совести организацией Amnesty International.