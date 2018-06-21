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26.06.2018 12:19

Списать свой долг стало еще проще

Списать свой долг стало еще проще
pixabay.com

В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*

К сожалению, в результате кризиса огромное количество людей потеряли доход, и как следствие возможность обслуживать свои кредиты. Согласно данным ОКБ (Объединенного Кредитного Бюро) число потенциальных банкротов в стране превышает 700 тысяч человек.

На сегодняшний день банкротство является единственным законным способом избавления граждан от долгов.

Данная процедура далеко не так страшна, как кажется многим, и так называемое «клеймо» банкрота вовсе не будет преследовать должника всю жизнь. Более того, многие известные мировые личности, в том числе текущий президент США, Дональд Трамп, четырежды получал данный статус.

Эксперты компании «Современная защита» проведут правовой анализ вашей ситуации, и сформируют план реализации процедуры банкротства.

Если вы чувствуете, что непосильный груз долгов тяготит вас, не нужно ждать тупика. Обратитесь в Современную защиту и начните решать свои проблемы уже сейчас.

Подробнее о банкротстве ранее уже писала «Фонтанка» в большом подробном материале https://www.fontanka.ru/2018/03/26/097/

*Срок акции: с 14 июня 2018 года по 15 июля 2018 года, организатор акции: ООО "Современная Защита" ИНН 9718003999 / ОГРН 1167746401492. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по телефонам компании +7 (812) 643-54-90

 


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Новости компаний
pixabay.com
26.06.2018 12:19

Списать свой долг стало еще проще

В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
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26.06.2018 10:15

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Новости компаний
pixabay.com
26.06.2018 12:19
Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
предоставлено компанией ООО «УК «Боксберри»
26.06.2018 10:15
В Санкт-Петербурге набирает популярность интернет-шопинг
Открываем новые горизонты для e-commerce* вместе со службой доставки Boxberry
ГК «КВС»
25.06.2018 15:05
ГК «КВС» получила банковское финансирование для ЖК «Наутилус»
Банк ВТБ открыл для компании «КВС» кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на финансирование строительства жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» сроком на два с половиной года.
ГК «ЦДС»
22.06.2018 16:14
ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком
Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС
ГК «Эталон»
21.06.2018 16:59
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ГК «КВС»
21.06.2018 13:48
Квартиры от компании «КВС» по ставкам от 6,7%
Сбербанк выдает ипотечный кредит на покупку квартир «КВС» с субсидированной ставкой от 7,1% на 7 лет и от 7,7% на 12 лет. При сумме кредита от 3,8 млн рублей ставки еще ниже – от 6,7 % на 7 лет и от 7,2% на 12 лет (процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта)
ГК «ЦДС»
21.06.2018 12:38
Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» аккредитован еще двумя банками
Банк «Санкт-Петербург» (ПАО) и АК Барс Банк аккредитовали новый жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
ГК «КВС»
21.06.2018 11:24
Приглашаем на «Ипотечную субботу» в микрорайон «Ясно.Янино»
Мероприятие состоится 23 июня с 11.00 до 17.00 в офисе продаж микрорайона «Ясно.Янино», который расположен в корпусе 7.3 первой очереди строительства.
ГК «КВС»
20.06.2018 12:01
Переехать в четырехкомнатную квартиру проще простого
Компания «КВС» предлагает своим клиентам – владельцам квартир в ЖК «Новое Сертолово» 3 очередь 1 пуск, улучшить жилищные условия. Благодаря предложению все владельцы одно-, двух-, трех-комнатных квартир могут переехать в четырехкомнатные.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
18.06.2018 14:50
Банк «Санкт-Петербург» удвоил число турникетов с модулем для оплаты картой
Банк «Санкт-Петербург» вдвое увеличил число турникетов, оборудованных для приема банковских карт в Петербургском метрополитене. Теперь в вестибюле каждой станции петербургского метро их два: крайний справа и крайний слева.
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