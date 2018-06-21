Списать свой долг стало еще проще

В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*

К сожалению, в результате кризиса огромное количество людей потеряли доход, и как следствие возможность обслуживать свои кредиты. Согласно данным ОКБ (Объединенного Кредитного Бюро) число потенциальных банкротов в стране превышает 700 тысяч человек.

На сегодняшний день банкротство является единственным законным способом избавления граждан от долгов.

Данная процедура далеко не так страшна, как кажется многим, и так называемое «клеймо» банкрота вовсе не будет преследовать должника всю жизнь. Более того, многие известные мировые личности, в том числе текущий президент США, Дональд Трамп, четырежды получал данный статус.

Эксперты компании «Современная защита» проведут правовой анализ вашей ситуации, и сформируют план реализации процедуры банкротства.

Если вы чувствуете, что непосильный груз долгов тяготит вас, не нужно ждать тупика. Обратитесь в Современную защиту и начните решать свои проблемы уже сейчас.

Подробнее о банкротстве ранее уже писала «Фонтанка» в большом подробном материале https://www.fontanka.ru/2018/03/26/097/

*Срок акции: с 14 июня 2018 года по 15 июля 2018 года, организатор акции: ООО "Современная Защита" ИНН 9718003999 / ОГРН 1167746401492. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по телефонам компании +7 (812) 643-54-90