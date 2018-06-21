Встревожившийся лабрадор задержал автобусы на вокзале на Обводном

Служебная собака унюхала неладное в приехавшем из Эстонии туристическом автобусе. Пока в салоне искали причину её беспокойства, работа автовокзала была частично нарушена. Как стало известно «Фонтанке», утром 21 июня усиленную проверку прошёл автобус, следовавший международным рейсом. На пути к набережной Обводного канала, 36, особый интерес к нему проявила собака кинологической службы. Реакция четвероногого сотрудника вроде бы ясно говорила о запрещенном, и автобус подвергся осмотру.

В ГУП «Пассажиравтотранс», под управлением которого находится автовокзал, уточнили, что из-за поиска запрещённых веществ в одном, приехавшем из Эстонии, автобусе весь комплекс не закрывали. Но почти на час выезд был ограничен. В результате шесть маршрутов уехали с Обводного с опозданием. В половине одиннадцатого работа была восстановлена. Причину тревог служебной собаки не нашли.