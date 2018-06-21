Россияне за 2017 год потратили в приграничной Финляндии почти 23 млрд рублей

Россияне в 2017 году оставили в приграничном регионе Финляндии почти 350 млн евро. Об этом «Фонтанке» рассказал глава Торговой палаты Южной Карелии Мика Пелтонен.

Исследование финского аналитического агентства TAK Oy показало, что 79% гостей из России едут в Лаппеенранту и Иматру именно ради шопинга.

Вдвое больше наши соотечественники стали тратить как на покупки, так и на услуги. 41 млн евро было потрачено на одежду, 172 млн — на потребительские товары, 47 млн — на услуги. Средняя сумма покупки выросла со 144 до 219 евро. Если россияне оставили 346 млн евро (соответствует почти 22,8 млрд рублей по среднему курсу за 2017 год), то на долю остальных иностранцев пришлось лишь 15 млн.

По словам Мики Пелтонена, предпочтения покупателей не меняются. «Похоже, что сохраняется тенденция последних нескольких лет. Россияне предпочитают делать покупки в супермаркетах (таких как Prisma или Citymarket). Эти подразделения соответствуют потребностям иностранных клиентов в широком ассортименте товаров и обслуживают на русском языке», – говорит руководитель Торговой палаты региона. По мнению Пелтонена, результативным для финской торговли за счёт туризма станет и 2018 год.

Между тем на российской границе продолжаются регулярные изъятия контрабандных партий финских продуктов питания. Чаще всего таможенники находят спрятанные в самых неожиданных местах молочные продукты, такие как сыр и масло (лимит животной продукции на одно лицо составляет 5 кг. – Прим. ред.).

Напомним, Финляндию в 2017 году посетили 6,4 млн граждан РФ. Пассажиропоток из России увеличился на 12%. Сейчас рост приостановился, и трафик находится примерно на уровне прошлого года.