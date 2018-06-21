Еще
15:19 21.06.2018
Новость часа
14:09
Из Охты выудили споткнувшийся на люке «Рено»
Пришлите свою новость!
15:16
«И не говори, что я никогда тебе ничего не даю!»: Трамп бросил Меркель конфеты вместо подписания договора
15:08
Менеджер петербургской турфирмы оставила без отпуска сотню горожан: похищены 8 миллионов рублей
15:00
Путин и Порошенко обсудили Донбасс, Сенцова и возможный обмен заключенными
14:58
Фонд «Живи сейчас» запустил флешмоб #МыНеЗнаемСвоюСилу в поддержку людей с БАС
14:30
СК: На стройке Крымского моста крановщик сбил насмерть бетонщика
14:27
Четыре десятка гостей Петербурга привезли на мундиаль кишечные инфекции
14:23
После контрабанды $53 тысяч через Пулково осужденной оставили только 10 тысяч
14:14
В Петербурге снова заштормит
14:09
Из Охты выудили споткнувшийся на люке «Рено»
13:57
Как болельщики сборной Бразилии сошли с ума от приезда команды в Петербург, а злобная канарейка навестила стадион
13:50
Верховный суд объяснил, как нужно согласовывать митинги
13:39
Американский «ястреб» прилетит в Москву для организации переговоров Путина и Трампа
13:30
Россияне за 2017 год потратили в приграничной Финляндии почти 23 млрд рублей
13:23
СМИ: В Сирии правительственные войска начали операцию на юге страны
13:20
Признанный узником совести судебный клерк Эйвазов не признал вину в клевете на начальницу
13:15
Встревожившийся лабрадор задержал автобусы на вокзале на Обводном
12:59
Балтзавод попросил Смольный надавить на заказчика ледокола «Лидер»
12:54
Шнуров о пенсионной реформе: сам не плошай
12:50
Росприроднадзор хочет знать, с кого спросить за утонувший в Охте «Рено»
12:45
За полузащитника сборной России Александра Головина борются лучшие клубы Европы
12:41
«Вы яркая и неординарная личность!»: блогер с Вятки угадал исход игр российской сборной
12:37
Мажоры заживо сгорели в Москве в «Мерседесе», уничтожив «Социальный патруль»
12:33
«Императорские сады России» могут навсегда переехать в Летний сад
12:28
Роналду отрастил козлиную бородку в России. При чем здесь Месси?
12:27
Setl City отреставрирует заброшенный особняк Веге на Октябрьской набережной
12:24
«Алые паруса» пошли на продажу по 400-1500 рублей за билет
11:51
ФК «Енисей» представил странную форму со львами. «Зениту», кажется, не понравилось
11:38
Петербургские археологи нашли мумию у Саяно-Шушенской ГЭС
11:34
Стало известно, когда пройдет ПМЭФ-2019
11:24
Румыния просит у РФ объяснений ареста топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан за шпионаж
11:03
Классическое «лобовое» ДТП под Петербургом попало на видео. Есть пострадавшие
11:00
После «Алых парусов» выпускников будет ждать открытое метро
10:42
Под Рощино «Мерседес» сбил группу пешеходов. Погиб мужчина, пострадал ребёнок
10:35
Сечин пообещал дополнительные вознаграждения менеджменту «Роснефти», в 2017-м на это потратили 3,9 млрд
10:14
Гомофобные кричалки мексиканских болельщиков в Москве обошлись федерации футбола в $10 тысяч
10:10
На Политехнической полицейских перепутали с похитителями
10:02
Полиция займется "зиговавшими" на матче ЧМ в Волгограде британцами
09:54
Обама приедет на бизнес-форум в Хельсинки
09:46
Английские футболисты променяли единорогов на Эрмитаж
09:42
Люк на Шаумяна забросил машину в Охту
09:35
В США признали преимущество Су-57 над F-35
09:20
Экс-директора «Анжи» подозревают в обмане собиравшихся на ЧМ китайцев
08:56
Трамп заявил о желании поладить с Россией
08:46
Российские банки обязали проверять гаджеты клиентов
08:30
Сечин прогнозирует дефицит нефти в ближайшее десятилетие
08:20
Вейпы приравняют к обычным сигаретам
02:58
В Летнем саду откроют Музей роз
02:41
Друзья Оушена станут подругами
02:21
В Мариинке оперу про времена Ивана Грозного поставили в духе Шекспира
02:02
Вячеслав Бутусов отпразднует 35-летие «Наутилуса Помпилиуса» на бис
01:49
Архитектор, приложивший руку к строительству Лахта-центра, расскажет о месте природы в архитектуре
01:36
«Оборванца» по пьесе Михаила Угарова представит театр «Мастерская»
01:17
Кинотеатры покажут горы
00:52
Трамп подписал указ о прекращении разделения мигрантов с детьми
00:40
Президент Южной Кореи летит к Путину
00:30
Сборная Бразилии прилетела в Петербург
00:15
Поворачивающая во двор иномарка убила мотоциклиста
00:04
Британский министр предложил запретить мобильники в школах
20/06
Сборной России за выход в 1/8 финала мундиаля испекли торт
20/06
Палата лордов парламента Британии окончательно утвердила проект о Brexit
20/06
Самолет Ираклион - Москва съехал с рулежной полосы в аэропорту столицы Крита
20/06
Испания выиграла у Ирана
20/06
Тренер сборной Уругвая пообещал выиграть у России или умереть
20/06
Ветер в Петербурге стихает
20/06
Медведев обсудил повышение пенсионного возраста с депутатами, однопартийцами и Кремлём
20/06
Россия передала Литве список невъездных лиц
20/06
Жирков: В 1/8 финала хотел бы сыграть с Португалией
20/06
На Испытателей Смольный избавляется от нежелательного «Связного»
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
21.06.2018 13:30

Россияне за 2017 год потратили в приграничной Финляндии почти 23 млрд рублей

Россияне в 2017 году оставили в приграничном регионе Финляндии почти 350 млн евро. Об этом «Фонтанке» рассказал глава Торговой палаты Южной Карелии Мика Пелтонен.

Исследование финского аналитического агентства TAK Oy показало, что 79% гостей из России едут в Лаппеенранту и Иматру именно ради шопинга.

Вдвое больше наши соотечественники стали тратить как на покупки, так и на услуги. 41 млн евро было потрачено на одежду, 172 млн — на потребительские товары, 47 млн — на услуги. Средняя сумма покупки выросла со 144 до 219 евро. Если россияне оставили 346 млн евро (соответствует почти 22,8 млрд рублей по среднему курсу за 2017 год), то на долю остальных иностранцев пришлось лишь 15 млн.

По словам Мики Пелтонена, предпочтения покупателей не меняются. «Похоже, что сохраняется тенденция последних нескольких лет. Россияне предпочитают делать покупки в супермаркетах (таких как Prisma или Citymarket). Эти подразделения соответствуют потребностям иностранных клиентов в широком ассортименте товаров и обслуживают на русском языке», – говорит руководитель Торговой палаты региона. По мнению Пелтонена, результативным для финской торговли за счёт туризма станет и 2018 год.

Между тем на российской границе продолжаются регулярные изъятия контрабандных партий финских продуктов питания. Чаще всего таможенники находят спрятанные в самых неожиданных местах молочные продукты, такие как сыр и масло (лимит животной продукции на одно лицо составляет 5 кг. – Прим. ред.).

Напомним, Финляндию в 2017 году посетили 6,4 млн граждан РФ. Пассажиропоток из России увеличился на 12%. Сейчас рост приостановился, и трафик находится примерно на уровне прошлого года.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «КВС»
21.06.2018 13:48

Квартиры от компании «КВС» по ставкам от 6,7%

Сбербанк выдает ипотечный кредит на покупку квартир «КВС» с субсидированной ставкой от 7,1% на 7 лет и от 7,7% на 12 лет. При сумме кредита от 3,8 млн рублей ставки еще ниже – от 6,7 % на 7 лет и от 7,2% на 12 лет (процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта)
ГК «ЦДС»
21.06.2018 13:36

Жилой комплекс ЦДС «Елизаровский» аккредитован еще одним банком

АК Барс Банк аккредитовал новый жилой комплекс ЦДС «Елизаровский». Покупатели квартир могут получить ипотечный кредит сроком до 25 лет.
ГК «ЦДС»
21.06.2018 12:38

Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» аккредитован еще двумя банками

Банк «Санкт-Петербург» (ПАО) и АК Барс Банк аккредитовали новый жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Россияне за 2017 год потратили в приграничной Финляндии почти 23 млрд рублей
Обама приедет на бизнес-форум в Хельсинки
Хельсинки раздаривает старые трамваи
Иранцев-нелегалов, которые приехали в Россию налаживать спортивные связи, не пустили в Финляндию
Троих сенегальцев поймали при попытке перейти российско-финскую границу
Осуждённый за теракт марокканец может выйти досрочно и остаться жить в Финляндии
В честь ЛГБТ-недели финская почта раскрасила ящики в цвета радуги
В Финляндии раскрыли крупнейшее в истории мошенничество лжеполицейских
Депутаты сделали загранпаспорт дороже
Власти Ирака "разворачивают" депортированных из Финляндии беженцев обратно
Fan ID как пропуск беженца в Европу
В Доме Финляндии выставили тапки Леди Гаги, колье принцессы Леи и старую «Нокию»
Выходные в Финляндии 9 - 12 июня: Четыре дня уличного веселья
Футбол пройдёт мимо Финляндии
Финляндия попрощалась с русским «Спутником»
Как открыть счёт в финском банке
Выходные в Финляндии, 2-3 июня: ретропаровоз, хип-хоп и авиашоу
Бесплатный Хельсинки. Десять идей для бюджетного туриста
Выходные в Финляндии 26 - 27 мая: Цветы, барахолки и экзотика
«Петербург для финнов не опаснее Нью-Йорка»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как болельщики сборной Бразилии сошли с ума от приезда команды в Петербург, а злобная канарейка навестила стадион

Пресс-служба ИИМК РАН

Петербургские археологи нашли мумию у Саяно-Шушенской ГЭС

кадр из видео DW

Харассмент по-русски

Новости компаний
ГК «КВС»
21.06.2018 13:48
Квартиры от компании «КВС» по ставкам от 6,7%
Сбербанк выдает ипотечный кредит на покупку квартир «КВС» с субсидированной ставкой от 7,1% на 7 лет и от 7,7% на 12 лет. При сумме кредита от 3,8 млн рублей ставки еще ниже – от 6,7 % на 7 лет и от 7,2% на 12 лет (процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта)
ГК «ЦДС»
21.06.2018 13:36
Жилой комплекс ЦДС «Елизаровский» аккредитован еще одним банком
АК Барс Банк аккредитовал новый жилой комплекс ЦДС «Елизаровский». Покупатели квартир могут получить ипотечный кредит сроком до 25 лет.
ГК «ЦДС»
21.06.2018 12:38
Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» аккредитован еще двумя банками
Банк «Санкт-Петербург» (ПАО) и АК Барс Банк аккредитовали новый жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
ГК «КВС»
21.06.2018 12:10
Субботний день в кругу друзей
Сейчас добрососедские отношения и встречи во дворах снова набирают популярность. Компания «КВС» совместно с УК «КЭО-Сервис» с удовольствием организовывает мероприятия для сплочения соседей: "Как раньше"
«Главстрой-СПб»
21.06.2018 11:55
«Главстрой-СПб» открыл продажи квартир в 13-й очереди ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу последний корпус на 551 квартиру в рамках 13-й очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 2,2 млн рублей. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
Фото предоставлено компанией «Ситилинк»
21.06.2018 11:40
«Ситилинк» объявляет акции в честь открытия нового магазина в Купчино
С 22 по 24 июня 2018 года в северной столице пройдет торжественное открытие пятого в городе полноформатного центра терминальной торговли федеральной сети в ТК «Балатон» по адресу: ул. Ярослава Гашека, 5 (метро Купчино).
ГК «КВС»
21.06.2018 11:24
Приглашаем на «Ипотечную субботу» в микрорайон «Ясно.Янино»
Мероприятие состоится 23 июня с 11.00 до 17.00 в офисе продаж микрорайона «Ясно.Янино», который расположен в корпусе 7.3 первой очереди строительства.
ГК «Эталон»
21.06.2018 11:18
Первый бетон залит в фундамент ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
20 июня на строительной площадке ЖК «Охта Хаус» прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») праздник первого бетона.
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
21.06.2018 10:40
«Дальпитерстрой» вошел в топ-10 надежных застройщиков Петербурга
Власти назвали десятку лидеров рынка строящего жилья в Петербурге. В рейтинг попали крупные строительные компании, в числе которых главный застройщик микрорайонов Шушары и Парголово – СК «Дальпитерстрой»
20.06.2018 17:31
Приключения с озеленением на намыве Васильевского за деньги из Ганновера
Бизнесмен, уехавший из Ленинграда в 90-х, двадцать лет спустя принял доктрину Кремля. Продав свои активы в Германии, он вернулся зарабатывать в Петербург. Арендовав гектары на намыве Васильевского, вложил деньги в автостоянку и решил хоть как-то озеленить территорию, о которой часто говорят журналисты.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.