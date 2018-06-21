Балтзавод попросил Смольный надавить на заказчика ледокола «Лидер»

Генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов запросил у губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко помощи в битве за заказ на строительство атомного ледокола «Лидер». В присутствии полпреда президента в Северо-Западном округе Александра Беглова менеджер прямо заявил о необходимости «административного воздействия» на сформированную правительством рабочую группу.

На целесообразность такого давления гендиректор Балтзавода Кадилов указал в ходе своего выступления на межведомственном совещании по вопросам развития Арктики, которое под руководством регионального полпреда Беглова и петербургского губернатора Полтавченко проходит 21 июня в Смольном.

Кадилов напомнил, что накануне Балтзавод демонстрировал рабочей группе свои преимущества перед дальневосточным заводом «Звезда», который также претендует на строительство новейшего сверхмощного ледокола. Возглавляющий рабочую группу зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов заявил, что окончательное решение об исполнителе будет принято в июле.

«Комиссия была, склоняется пока к нам, но административное воздействие бы ещё с вашей стороны, как говорится», – подмигнул Кадилов президиуму в составе Александра Беглова, Георгия Полтавченко и арктического вице-губернатора Михаила Кучерявого.

Гендиректор Балтзавода пояснил, что такой заказ очень выгоден для бюджета Петербурга, так как ледокол стоимостью 110 миллиардов рублей можно построить практически силами одних только городских предприятий.