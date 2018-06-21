Шнуров о пенсионной реформе: сам не плошай

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров снова вернулся к вопросу о повышении в России пенсионного возраста. Облекать мнение в стихотворную форму музыкант не стал и совет будущим пенсионерам дал в прозе.

«Стариков своих всегда сам содержал, чего и вам желаю», – написал Шнуров в Twitter 21 июня. На собственных детей он, впрочем, рассчитывать не рекомендует. Отец двоих детей советует полагаться только на себя: «давно это понял». Помощь государства, по всей видимости, в его понимании настолько же призрачна, насколько и сам выход на пенсию.

По новым правилам до заслуженного отдыха Шнурову двадцать лет, и жаловаться на дополнительные рабочие года он не собирается. Не ныть предлагает и тем, кто едва начал трудиться, но уже тревожится о будущем, попивая «попивая смузи в барбершопе».

Ранее на готовность государства отодвинуть пенсию фронтмен «Ленинграда» отреагировал стихами. Праздную старость он сравнил с морковкой, которая только манит.

Про пенсионную реформу имею сказать одно — давно понял, что рассчитывать надо на себя, а не на кого-то. Стариков своих всегда сам содержал, чего и вам желаю. И кончайте в 20 лет ныть про пенсию, попивая смузи в барбершопе — Шнур (@shnur0_ok) 21 июня 2018 г.