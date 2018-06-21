Росприроднадзор хочет знать, с кого спросить за утонувший в Охте «Рено»

После происшествия с крышкой люка, утопившей «Рено Дастер» в Красногвардейском районе Петербурга, вылавливать из воды пришлось не только водителя и его машину, но и бензин. От «радуги» Охту ещё не избавили.

Как сообщили в управлении Росприроднадзора по СЗФО, 21 июня поверхность реки Охты рядом с проспектом Шаумяна, 8, покрыта радужной плёнкой. Слой тонкий, но экологическая проблема – налицо. Попавшее в воду топливо сейчас собирают с поверхности специалисты подведомственного Смольному ГУП «Пиларн». Как много удалось собрать, не уточняется, но ликвидация пятна спустя два с половиной часа после аварии продолжается.

В Росприроднадзоре пообещали учесть вес собранной нефтеводяной смеси и не оставлять виновного безнаказанным. Ведомство готово ждать: меры административного реагирования будут приняты, как только станет понятно, кто ответственен за открытый люк. Сведения о ДТП уже запросили у УГИБДД по Петербургу и области.

«Рено Дастер» «споткнулся» на канализационном люке на проспекте Шаумяна без четверти девять. Отброшенная крышкой машина пробила заграждение и рухнула в воду. Водитель выбрался из салона самостоятельно и, по предварительной информации, получил легкие травмы.