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21.06.2018 12:45

За полузащитника сборной России Александра Головина борются лучшие клубы Европы

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин благодаря своей впечатляющей игре на чемпионате мира привлекает внимание все большего количества зарубежных клубов. Ранее уже сообщалось, что представители 22-летнего игрока ведут переговоры с итальянским «Ювентусом», теперь же в борьбу за талантливого футболиста ввязался лондонский «Арсенал».

Ксения Потеева

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Как сообщает 21 июня «Спорт-Экспресс», канониры следят за Головиным уже больше года, но только сейчас главный тренер Унаи Эмери дал свое добро на трансфер. Отмечается, что официального предложения ЦСКА еще не получил, но оно должно прийти в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что как минимум одну попытку приобрести Головина сделал «Ювентус»: итальянцы предложили за игрока 18 млн евро, но ЦСКА отказался. Армейцы рассчитывают получить за футболиста не меньше 25 млн.

Ксения Потеева

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Напомним, в составе сборной России на чемпионате мира Головин в первом матче против Саудовской Аравии принял участие в четырех забитых мячах из пяти. На его счету один гол, две голевые передачи и одна предголевая.


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