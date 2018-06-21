«Вы яркая и неординарная личность!»: блогер с Вятки угадал исход игр российской сборной

В Сети бурно обсуждают пост в Твиттере, автор которого перед чемпионатом мира – 2018 иронично высказался по поводу национальной сборной, а в результате невольно предсказал исход двух матчей.

"А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!" – написал 13 июня, за день до старта мундиаля, кировчанин Игорь Дагон.

После того, как его прогноз совпал с точностью до гола, его запись стали репостить более популярные микроблогеры. Посещаемость странички жителя Вятки бьет его личные рекорды, пользователи задают автору вопросы, не относящиеся к футболу: «Кто станет президентом после Путина?», «Когда у меня появится девушка»? А многие комментаторы вздыхают: россиянин мог стать миллионером, сделай он ставки на деньги.

"Фонтанка" связалась с предсказателем.

"Как оказалось, в нашей жизни ничего не случайно. Поглядим, хватит ли топлива в вангомобиле, чтобы добраться до правильного расклада с Уругваем", – пошутил он.

15 июня российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии (5:0), 19 июня — нанесла поражение египтянам (3:1).