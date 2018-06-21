Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» аккредитован еще двумя банками

Банк «Санкт-Петербург» (ПАО) и АК Барс Банк аккредитовали новый жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».

Банк «Санкт-Петербург» (ПАО) и АК Барс Банк аккредитовали жилой комплекс ЦДС «Полюстрово», строящийся в Красногвардейском районе на пересечении Пискаревского проспекта и улицы Маршала Тухачевского.

Приобрести квартиру в жилом комплексе ЦДС «Полюстрово» с помощью ипотечного кредита от банка «Санкт-Петербург» можно на следующих условиях: с процентной ставкой от 10,00%. Минимальный первоначальный взнос составит от 20% от стоимости квартиры, срок кредитования – от 1 года до 25 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 10 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

ГК «ЦДС»

С помощью ипотеки от АК Барс Банк можно приобрести квартиру в ЦДС «Полюстрово» на таких условиях: процентная ставка составит от 8,9%. Минимальный первоначальный взнос – от 20% от стоимости квартиры, срок кредитования – от 1 года до 25 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 15 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.akbars.ru

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.

Справка о ГК «ЦДС»

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration