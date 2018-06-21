Мажоры заживо сгорели в Москве в «Мерседесе», уничтожив «Социальный патруль»

Страшное ДТП случилось ночью 21 июня на Кутузовском проспекте, 24, в Москве. Несколько человек погибли – данные СМИ о количество жертв и пострадавших разнятся.

Некоторые ресурсы, например «Рамблер» со ссылкой на РЕН ТВ, сообщают о четырёх погибших на данный момент. Большинство СМИ – только о трёх, например агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

«К месту ДТП на Кутузовском проспекте в течение пяти минут прибыли бригады машин скорой помощи. Всего пострадали шесть человек. Из них трое человек скончались на месте. Трое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ №1 им. Н. Пирогова», – сказали в пресс-службе.

Столкнулись пять автомобилей. По одной из версий, «Мерседес» врезался в микроавтобус «Фиат» столичного «Социального патруля», задел ещё два авто и загорелся. По словам очевидцев аварии, водитель «Мерседеса», вероятно, не справился с управлением. Столкновение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видео: YouTube/Editors Editors

В ГКУ «АМПП», эвакуаторы которого помогали ликвидировать последствия ДТП, агентству «Москва» рассказали, что автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, задел два легковых такси и загорелся.

Пострадавшие, по данным СМИ, это пассажиры «Фиата». Травмированного водителя микроавтобуса пришлось деблокировать спасателям.

Со ссылкой на РЕН ТВ сообщается информация о четырёх погибших (двое сгорели в «Мерседесе», ещё двое вылетели через стёкла «Мерседеса» и «Фиата») и имена и возраст трех погибших: Светлана Евдокимова, 59 лет, Рахматуллах Гаджиев, 22 года, и Гари Мелканян, 21 год.

По данным Telegram-канала «112», водитель «Мерседеса» насмерть сбил переходившую дорогу Евдокимову, а после наезда вылетел на встречную полосу. Информагентство «Версия» пишет, что 58-летняя женщина-пешеход, которую «Мерседес» сбил перед вылетом на встречную полосу, скончалась позже в больнице, как и водитель «Фиата». Другие двое погибших, по данным агентства, это 22-летний водитель «Мерседеса» и его 21-летний друг, пассажир, сгоревшие заживо. Отметим, что пока нет официальной информации, это всего лишь версия.

Некоторые СМИ пишут, что водитель Mercedes превысил скорость: на момент столкновения она составляла около 200 км/ч. Предполагают, что это были «очередные мажоры».

«Русские дороги» нашли погибшего водителя в соцсетях – у него был популярный аккаунт rah005, который доказывает, что водитель любил быструю езду и, как отмечают в комментариях, «гнался за дешёвыми понтами и пафосом». Также приводится комментарий _amo_999_: «Это Раха… Вместе с ним сидел Гарри, молодой мальчик на 7 «БМВ».

Telegram-канал Hue передал следующее: «Видимо, очередные мажорята... Сбил насмерть 58-летнюю Светлану Евдокимову, затем вылетел на встречку и врезался в микроавтобус Fiat, машину соцпатруля Москвы. Mercedes вспыхнул, водитель — 22-летний Разматуллах Гаджиев и его пассажир — 21-летний Гари Мелканян сгорели заживо. Пассажиры и водитель Fiat сейчас в больницах. По касательной Mercedes задел еще и Hyundai Solaris».

Точные обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Кутузовский проспект в Москве известен тяжёлыми авариями. Совсем недавно, в мае, в жёстком ДТП с каретой скорой помощи там пострадали шесть человек. 25 декабря 2017 года автобус влетел в пешеходный переход, остановил его только потолок. Погибли пять человек, больше десяти получили травмы.