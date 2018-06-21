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21.06.2018 12:27

Setl City отреставрирует заброшенный особняк Веге на Октябрьской набережной

Компания Setl City в течение 4 лет отреставрирует аварийный особняк промышленника Георгия Веге на Октябрьской набережной, 38, сообщает 21 июня девелопер. Предыдущий собственник не ремонтировал здание. В итоге в особняке, памятнике архитектуры конца XIX века, провалилась часть перекрытий и разрушены когда-то богатые интерьеры.

До конца года Setl City проведет неотложные противоаварийные работы и законсервирует особняк, чтобы не допустить его дальнейшего разрушения. Параллельно проект реставрации разработает НИиПИ «Спецреставрация», говорят в компании.

Сто лет назад здание славилось богатыми интерьерами в стиле эклектики. Парадную лестницу украшали кариатиды, лепнина, росписи, витражи. Setl City восстановит убранство особняка и отреставрирует сохранившиеся предметы — зеркала и стальной сейф с орнаментом. Исторические габариты и планировка здания не изменятся.

Компания Setl City приобрела особняк Веге вместе с бывшим заводом «Пигмент». На его месте в этом году начнут строить жилой комплекс с детскими садами и школой. Предыдущий владелец «Пигмента» шесть лет не ремонтировал здание и игнорировал предписания комитета по охране памятников

Девелопер готов отреставрировать здание за свой счет. Как оно будет использоваться после 2022 года, пока не известно. «После завершения работ отреставрированный особняк станет еще одной уникальной достопримечательностью, настоящей жемчужиной на карте Петербурга», – обещают в компании.


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