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21.06.2018 12:24

«Алые паруса» пошли на продажу по 400-1500 рублей за билет

Петербургские выпускники массово выставляют на продажу свои билеты на «Алые паруса». На сайте частных объявлений Avito билеты предлагают от 400 рублей за штуку, в специально созданной для купли-продажи билетов группе в социальной сети «ВКонтакте» – от 700 рублей. Средняя цена билета составляет 1400 рублей. Также в Интернете работают перекупщики, которые пишут о готовности выкупать билеты у учащихся небольшими партиями, но предлагают при этом не больше 500 рублей за штуку. 

В группе напоминают, как должен выглядеть подлинный билет на праздник выпускников: «Как и в прошлом году, билеты из плотного картона, имеют линию сгиба, голограмму и отрывную часть. Однако в этом году появились латинские буквы A, B, C, D на билетах. Зачем? Пока непонятно: в официальных открытых источниках никакой информации. Это могут быть категории с разным правом доступа, а может быть, эти категории просто для того, чтобы равномерно распределить людей по точкам входа».

Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге пройдет в ночь на 24 июня. Практика показывает, что, кроме выпускников, на праздник абсолютно легально по выкупленным билетам попадают туристы, курсанты и просто жители города, которые давно выпустились из школы. Для самих выпускников билеты бесплатны.

 


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Бизнесмен, уехавший из Ленинграда в 90-х, двадцать лет спустя принял доктрину Кремля. Продав свои активы в Германии, он вернулся зарабатывать в Петербург. Арендовав гектары на намыве Васильевского, вложил деньги в автостоянку и решил хоть как-то озеленить территорию, о которой часто говорят журналисты.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 11:05
«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», выиграла три суда с нарушителями, которые закурили в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подвергли опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейсов DP189, DP188 и DP855.
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