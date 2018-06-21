«Главстрой-СПб» открыл продажи квартир в 13-й очереди ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу последний корпус на 551 квартиру в рамках 13-й очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 2,2 млн рублей. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года.

«Главстрой-СПб» приступил к реализации квартир в 13-й очереди жилого района «Северная долина». В продажу выведен корпус №1 общей площадью 28 815 кв. м. Жилая площадь здания составляет 18 753 кв. м. Площадь встроенно-пристроенных помещений – 782 кв. м.

В непосредственной близости к дому будет расположен детский сад на 260 мест и школа, рассчитанная на 825 учащихся. В настоящий момент «Главстрой-СПб» завершает проектирование данных объектов. Строительные работы планируется начать в ближайшие два года. Ввод зданий в эксплуатацию запланирован на 2020-2021 годы. В этом же квартале расположен уже сданный в эксплуатацию детский сад, который откроет двери для своих воспитанников осенью этого года.

В 200 метрах от корпуса находится действующий торговый центр «Парнас», в котором разместились рестораны, магазины различного назначения и другие объекты инфраструктуры. В удаленности 300 метров расположен медицинский центр. В соседнем корпусе №19Б предусмотрен опорный пункт полиции.

В доме запроектирована 551 квартира площадью от 24,1 кв. м до 53,8 кв. м. Покупателям доступны более 17 вариантов классических и европланировок. Все жилье передается с улучшенным стандартом отделки, который включает: оклейку стен обоями на флизелиновой основе под покраску, напольное покрытие из ламината с фактурой дерева. В комнатах будут установлены современные радиаторы с терморегуляцией, шпонированные межкомнатные двери и металлическая входная дверь с замком и фурнитурой. Пол и стены ванной комнаты будут облицованы плиткой песочных оттенков, установлено сантехническое оборудование.

В настоящий момент дома 13-й очереди ЖК «Северная долина» аккредитованы более десятью банками-партнерами «Главстрой-СПб». Покупателям предлагаются различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку или с рассрочкой от застройщика платежа. В зависимости от формы оплаты предоставляются скидки.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/