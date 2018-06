Роналду отрастил козлиную бородку в России. При чем здесь Месси?

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира в России заставил говорить о себе не только с точки зрения футбольных рекордов. После матча с Марокко, который прошел 20 июня в Москве, весь мир теперь обсуждает его новый имидж.

All of these years, for the very first time Ronaldo grows his beard pic.twitter.com/VFVDKdjXgZ

На тот матч Роналду вышел с козлиной бородкой. Уже на четвертой минуте встречи португальский нападающий забил гол, который так и остался единственным в матче. После игры Роналду рассказал о том, как появилась идея отрастить бороду.

«Перед матчем с Испанией (игра закончилась вничью со счетом 3:3, все три гола Португалии забил Роналду. — Прим. ред.) мы сидели в сауне, и я начал бриться. А потом сказал остальным, что оставлю эту козлиную бородку до конца турнира, если забью Испании. Я забил тогда, забил во втором матче, так что она принесла удачу. Поэтому я ее оставлю до конца турнира», — цитирует Роналду издание A Bola.

Болельщики в соцсетях сразу предположили, что козлиная бородка Роналду имеет отношение к форварду сборной Аргентины Лионелю Месси, который является главным и единственным конкурентом португальца за звание лучшего футболиста современности. У обоих по пять «Золотых мячей» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту года в Европе. Однако долгое время лучшим игроком планеты называли именно аргентинца, а не португальца.

Дело в том, что фанаты Лео Месси за легкую манеру передвижения по полю часто называют его Goat – что в переводе означает «козлик». Кроме того, GOAT это также аббревиатура, которая расшифровывается как Greatest Of All Time – величайший игрок всех времен. Перед стартом ЧМ-2018 журнал Paper при содействии Adidas сделал с Месси впечатляющую фотосессию с козлами.

Bc now got to know why Ronaldo celebrated that first goal against Spain the goatee celebration, because of this magazine which was shoot with Messi being GOAT.. also now he started growing beard in that part..

Kitna obsession hai bande ko Messi se.. pic.twitter.com/I6sxxSll8a