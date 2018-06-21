Осталась только надежда на помощь посторонних людей

Еще
12:36 21.06.2018
Пришлите свою новость!
12:33
«Императорские сады России» могут навсегда переехать в Летний сад
12:28
Роналду отрастил козлиную бородку в России. При чем здесь Месси?
12:27
Setl City отреставрирует заброшенный особняк Веге на Октябрьской набережной
12:24
«Алые паруса» пошли на продажу по 400-1500 рублей за билет
11:51
ФК «Енисей» представил странную форму со львами. «Зениту», кажется, не понравилось
11:38
Петербургские археологи нашли мумию у Саяно-Шушенской ГЭС
11:34
Стало известно, когда пройдет ПМЭФ-2019
11:24
Румыния просит у РФ объяснений ареста топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан за шпионаж
11:03
Классическое «лобовое» ДТП под Петербургом попало на видео. Есть пострадавшие
11:00
После «Алых парусов» выпускников будет ждать открытое метро
10:42
Под Рощино «Мерседес» сбил группу пешеходов. Погиб мужчина, пострадал ребёнок
10:35
Сечин пообещал дополнительные вознаграждения менеджменту «Роснефти», в 2017-м на это потратили 3,9 млрд
10:14
Гомофобные кричалки мексиканских болельщиков в Москве обошлись федерации футбола в $10 тысяч
10:10
На Политехнической полицейских перепутали с похитителями
10:02
Полиция займется "зиговавшими" на матче ЧМ в Волгограде британцами
09:54
Обама приедет на бизнес-форум в Хельсинки
09:46
Английские футболисты променяли единорогов на Эрмитаж
09:42
Люк на Шаумяна забросил машину в Охту
09:35
В США признали преимущество Су-57 над F-35
09:20
Экс-директора «Анжи» подозревают в обмане собиравшихся на ЧМ китайцев
08:56
Трамп заявил о желании поладить с Россией
08:46
Российские банки обязали проверять гаджеты клиентов
08:30
Сечин прогнозирует дефицит нефти в ближайшее десятилетие
08:20
Вейпы приравняют к обычным сигаретам
02:58
В Летнем саду откроют Музей роз
02:41
Друзья Оушена станут подругами
02:21
В Мариинке оперу про времена Ивана Грозного поставили в духе Шекспира
02:02
Вячеслав Бутусов отпразднует 35-летие «Наутилуса Помпилиуса» на бис
01:49
Архитектор, приложивший руку к строительству Лахта-центра, расскажет о месте природы в архитектуре
01:36
«Оборванца» по пьесе Михаила Угарова представит театр «Мастерская»
01:17
Кинотеатры покажут горы
00:52
Трамп подписал указ о прекращении разделения мигрантов с детьми
00:40
Президент Южной Кореи летит к Путину
00:30
Сборная Бразилии прилетела в Петербург
00:15
Поворачивающая во двор иномарка убила мотоциклиста
00:04
Британский министр предложил запретить мобильники в школах
20/06
Сборной России за выход в 1/8 финала мундиаля испекли торт
20/06
Палата лордов парламента Британии окончательно утвердила проект о Brexit
20/06
Самолет Ираклион - Москва съехал с рулежной полосы в аэропорту столицы Крита
20/06
Испания выиграла у Ирана
20/06
Тренер сборной Уругвая пообещал выиграть у России или умереть
20/06
Ветер в Петербурге стихает
20/06
Медведев обсудил повышение пенсионного возраста с депутатами, однопартийцами и Кремлём
20/06
Россия передала Литве список невъездных лиц
20/06
Жирков: В 1/8 финала хотел бы сыграть с Португалией
20/06
На Испытателей Смольный избавляется от нежелательного «Связного»
20/06
Пол Маккартни выпустил две новые песни
20/06
Страсбург запросил у России информацию о голодающем Сенцове
20/06
Россия и Уругвай вышли в 1/8 финала ЧМ-2018
20/06
Прокуратура просит исключить из Общественной палаты Петербурга троих муниципалов
20/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 20 июня
20/06
Румыния признала своей арестованную за шпионаж топ-менеджера «Интер РАО»
20/06
Звезда «Игры Престолов» избавится от знаменитой прически
20/06
В Петербурге "древопад": в соцсетях показали, на что способен ветер
20/06
В уголовном деле ФСБ нашлись пометки о свидетеле-дебиле и допросе с «электровспоминателем»
20/06
Один из вестибюлей «Новокрестовской» не выдержал сильного ветра
20/06
Минфин обещает облегчить жизнь регионов и взять на себя выплату взносов в Фонд ОМС за неработающих
20/06
«Картман и Брофловски» взяли в аренду «Охотничий домик» в Удельном парке
20/06
В Петербурге банкротят разработчика уникальных российских поездов
20/06
Строительству «Северного потока - 2» могут помешать санкции
20/06
Со «сталинки» на Шкиперском протоке рухнул балкон
20/06
Обвиняемый в подготовке теракта в Лондоне рассказал о своих планах: устроить взрыв и отрезать голову Терезе Мэй
20/06
Совбез РФ вернул в Гатчину самую крупную партию украденных картин с 1945 года
20/06
Дело бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна поступило в суд
20/06
В Кронштадте нашли шестой по счету снаряд в районе Южной оградительной стенки
20/06
Посол РФ в Аргентине, сообщивший местным властям о наркотиках, переведен в Мексику
20/06
МЧС спасало петербуржцев от змей на Васильевском и в Невском районе
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
21.06.2018 11:42

Осталась только надежда на помощь посторонних людей

Пенсионерка Татьяна Николаевна не может рассчитывать на помощь государства – женщине необходимы слуховые аппараты, но у неё потеря слуха недостаточна, чтобы получить их бесплатно. Купить аппараты на мизерную пенсию она не в состоянии. Поэтому приходится обращаться за помощью к посторонним людям.
Осталась только надежда на помощь посторонних людей

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать необходимую сумму на слуховые аппараты.

Николаева Татьяна Николаевна, 79 лет.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость 79600 руб.

В свои почти восемьдесят Татьяне Николаевне есть что вспомнить. И это не только эвакуация из блокадного города и страх за папу, ушедшего на фронт, но и счастливые выступления с группой детского сада в госпиталях. Талантливым деткам активно аплодировали выздоравливающие бойцы. Не только ужас при виде разрушенного Ленинграда по возвращении, но и гордость за отца-строителя и его коллег, которые восстановили собственными руками родной дом на Техноложке. Не только сложные бытовые условия огромной коммуналки, но и радости праздников, когда собиралась вместе многочисленная армянская родня.

Сейчас Татьяна Николаевна все больше грустит. Очень рано от инфаркта ушел муж, потом – любимые братья, сын и дочь. Пожилой женщине почти не на что опереться. Хотелось бы, конечно, жить не только воспоминаниями, но и счастливым настоящим. Но плохо получается. Из 16 тысяч пенсии треть сразу уходит на квартплату, еще треть – на лекарства, а на остальное надо как-то питаться и одеваться.

Раньше большую радость приносила музыка, ведь Татьяна Николаевна – талантливая пианистка. Сейчас подводит слух. Он же мешает получать удовольствие от общения с немногочисленными оставшимися друзьями и сестрой. Даже прогулки в парке (пенсионерка живет в Петергофе) не приносят удовольствия без возможности насладиться шумом листвы и пением птиц. Получить льготные слуховые аппараты от государства не выходит – потеря слуха считается недостаточной для этого. Размер пенсии не позволяет купить хорошие слуховые аппараты самостоятельно.

Поэтому Татьяна Николаевна была вынуждена обратиться за помощью к посторонним людям, в надежде, что её просьба не останется не услышанной.

О том, как помочь Татьяне Николаевне, модно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/158/.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 15:03

В «Новой Охте» появится яблоневый сад

На территории жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, состоялась закладка яблоневого сада. Высадка деревьев была приурочена к празднованию Дня социального работника и 100-летию социальной службы России.
Setl City
16.05.2018 12:06

В ЖК «ЗимаЛето» открылся «Центр семейной адаптации»

В корпусе 5 ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков состоялось торжественное открытие первого в России «Центра семейной адаптации». Центр будет помогать приемным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. В церемонии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
ПАО «Группа ЛСР»
15.05.2018 17:08

«Группа ЛСР» и БФ «Дети ждут» открыли первый в России Центр семейной адаптации

15 мая 2018 года, в Международный день семьи, благотворительный фонд «Дети ждут» при поддержке «Группы ЛСР» открыл в Санкт-Петербурге двери Центра семейной адаптации.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербуржцы напили кофе более чем на 400 тыс. рублей для «Ночлежки»
«Лёгкая керамика» в помощь онкобольным людям
800 лет трезвости на всех - «Дому надежды на Горе» исполнилось 22 года
Фонд «Галчонок» снял мультик о том, как бороться с травлей детей
Петербургские спортсмены стали призерами Кубка России по велоспорту для незрячих
В Петропавловской крепости покажут «Взгляды» людей с инвалидностью
Джаз на крыше поможет «Ночлежке»
Пациенты детской больницы им. Раухфуса возьмутся за мелки
Депутат ЗакСа предложил создать медцентр для тяжелобольных бездомных
Петербургские гребцы с инвалидностью стали абсолютными победителями «Большой Московской регаты»
Осталась только надежда на помощь посторонних людей
Даня мечтает встать на ноги
«Альцгеймер-кафе», как способ помощи
Помогите Даниле избавиться от опухоли
Верхом за здоровьем
«Громкий мир» пока ещё совсем тихий
Маленькому сердцу срочно нужна помощь
Жить без боли и слёз
А если это дислексия?
Футбол помог петербургским мамам
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербургские археологи нашли мумию у Саяно-Шушенской ГЭС

кадр из видео DW

Харассмент по-русски

@JesseLingard

Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах

© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.