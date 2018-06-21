Осталась только надежда на помощь посторонних людей

Пенсионерка Татьяна Николаевна не может рассчитывать на помощь государства – женщине необходимы слуховые аппараты, но у неё потеря слуха недостаточна, чтобы получить их бесплатно. Купить аппараты на мизерную пенсию она не в состоянии. Поэтому приходится обращаться за помощью к посторонним людям.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать необходимую сумму на слуховые аппараты.

Николаева Татьяна Николаевна, 79 лет.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость 79600 руб.

В свои почти восемьдесят Татьяне Николаевне есть что вспомнить. И это не только эвакуация из блокадного города и страх за папу, ушедшего на фронт, но и счастливые выступления с группой детского сада в госпиталях. Талантливым деткам активно аплодировали выздоравливающие бойцы. Не только ужас при виде разрушенного Ленинграда по возвращении, но и гордость за отца-строителя и его коллег, которые восстановили собственными руками родной дом на Техноложке. Не только сложные бытовые условия огромной коммуналки, но и радости праздников, когда собиралась вместе многочисленная армянская родня.

Сейчас Татьяна Николаевна все больше грустит. Очень рано от инфаркта ушел муж, потом – любимые братья, сын и дочь. Пожилой женщине почти не на что опереться. Хотелось бы, конечно, жить не только воспоминаниями, но и счастливым настоящим. Но плохо получается. Из 16 тысяч пенсии треть сразу уходит на квартплату, еще треть – на лекарства, а на остальное надо как-то питаться и одеваться.

Раньше большую радость приносила музыка, ведь Татьяна Николаевна – талантливая пианистка. Сейчас подводит слух. Он же мешает получать удовольствие от общения с немногочисленными оставшимися друзьями и сестрой. Даже прогулки в парке (пенсионерка живет в Петергофе) не приносят удовольствия без возможности насладиться шумом листвы и пением птиц. Получить льготные слуховые аппараты от государства не выходит – потеря слуха считается недостаточной для этого. Размер пенсии не позволяет купить хорошие слуховые аппараты самостоятельно.

Поэтому Татьяна Николаевна была вынуждена обратиться за помощью к посторонним людям, в надежде, что её просьба не останется не услышанной.

О том, как помочь Татьяне Николаевне, модно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/158/.