Стало известно, когда пройдет ПМЭФ-2019

Фонд Росконгресс назвал даты предстоящего Петербургского международного экономического форума — 2019. И если в этом году он прошёл в мае, то в предстоящем состоится в июне.

Следующий Петербургский международный экономический форум состоится 6–8 июня 2019 года, сообщили в фонде 21 июня. А советник президента России и ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков добавил, что следующий Форум предоставит гостям и участникам «еще больше деловых возможностей в атмосфере полного доверия».

Напомним, что ПМЭФ обычно проходит как раз в июне, в 2018-м его перенесли на май из-за чемпионата мира по футболу. Форум в этом году посетили более 17 тысяч участников из 143 стран. В рамках ПМЭФ-2018 было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,625 трлн рублей (не считая соглашений, сумма которых является коммерческой тайной). В Форуме приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон и России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Как накануне сообщала «Фонтанка», транспортная доступность «Экспофорума» в будущем году не улучшится. Постройка развязки к нему на Пулковском шоссе затягивается.