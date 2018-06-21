Румыния просит у РФ объяснений ареста топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан за шпионаж

Министерство иностранных дел Румынии направило в российское посольство в Бухаресте запрос, в котором просит подробностей и объяснений задержания в Москве члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан. Топ-менеджера обвиняют в шпионаже в пользу Румынии.

«МИД обращает внимание на спекулятивный характер опубликованных в российской прессе сообщений и призывает подходить к этому вопросу с осторожностью»,— говорится в сообщении дипломатов, которое 21 июня приводит «Коммерсантъ».

Ранее глава МИД Румынии Теодор Мелешкану признал, что у Цуркан «несколько паспортов, несколько гражданств, — российское, молдавское и румынское». В случае официального подтверждения задержания дипломат пообещал гражданке страны «консульскую поддержку».

Живущую в столице РФ Карину Цуркан задержали 19 июня. Ей вменяют шпионаж в пользу румынской разведки. За деловыми контактами топ-менеджера следили оперативники ФСБ, обыски после ее задержания также прошли в некоторых кабинетах Минэнерго.