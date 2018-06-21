Румыния просит у РФ объяснений ареста топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан за шпионаж
Министерство иностранных дел Румынии направило в российское посольство в Бухаресте запрос, в котором просит подробностей и объяснений задержания в Москве члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан. Топ-менеджера обвиняют в шпионаже в пользу Румынии.
«МИД обращает внимание на спекулятивный характер опубликованных в российской прессе сообщений и призывает подходить к этому вопросу с осторожностью»,— говорится в сообщении дипломатов, которое 21 июня приводит «Коммерсантъ».
Ранее глава МИД Румынии Теодор Мелешкану признал, что у Цуркан «несколько паспортов, несколько гражданств, — российское, молдавское и румынское». В случае официального подтверждения задержания дипломат пообещал гражданке страны «консульскую поддержку».
Живущую в столице РФ Карину Цуркан задержали 19 июня. Ей вменяют шпионаж в пользу румынской разведки. За деловыми контактами топ-менеджера следили оперативники ФСБ, обыски после ее задержания также прошли в некоторых кабинетах Минэнерго.
Справка:
На сайте «Интер РАО» указано, что Карина Валерьевна Цуркан является российской подданной, училась нынешний руководитель блока трейдинга компании в Молдавии и Испании. Ей, как члену правления, принадлежат 0,0354% от уставного капитала «Интер РАО». В правление она вошла еще в 2012 году. Энергетический холдинг занимается экспортом и импортом электроэнергии. Его совет директоров возглавляет исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Изданию «Ведомости» в ПАО заявили, что в настоящий момент Карина Цуркан находится в отпуске.