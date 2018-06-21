ФК «Енисей» представил странную форму со львами. «Зениту», кажется, не понравилось

Футбольный клуб «Енисей» утром 21 июня презентовал странную форму на предстоящий сезон для участия в Российской футбольной премьер-лиге. Смелый дизайн формы вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.

На домашнем комплекте – виды Красноярска, откуда команда, на гостевом – много львиных голов. «Новые вершины покоряются только тем, кто готов смотреть на вещи не так, как это делают всё. «Енисею» не впервой устраивать революции: теперь мы хотим навсегда изменить подход к дизайну футбольной формы», – говорится в новости о презентации формы на официальном сайте «Енисея».

На запись о новой форме в официальном твиттере красноярского клуба болельщики отреагировали в основном положительно. Понравилась форма даже президенту действующего чемпиона России ФК «Локомотив» Илье Геркусу. «Нарядно», – прокомментировал форму Геркус со своего аккаунта. Однако нашлись и те, кто решил, что это розыгрыш.

Не остался в стороне и официальный твиттер футбольного клуба «Зенит». Сине-бело-голубые ответили картинкой, которая, кажется, означает, что им форма «Енисея» понравилась не очень.