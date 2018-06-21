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21.06.2018 11:18

Первый бетон залит в фундамент ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Первый бетон залит в фундамент ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «Эталон»

20 июня на строительной площадке ЖК «Охта Хаус» прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») праздник первого бетона.

На мероприятии присутствовало руководство Группы «Эталон» и АО «Эталон ЛенСпецСМУ», а также руководители и специалисты строительных компаний-подрядчиков Группы.

Торжественную церемонию заливки первого бетона открыл исполнительный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Юрий Бородин: «2018 год для Группы «Эталон» особенный – это год новых проектов. Только за последние полгода мы празднуем уже четвертый старт строительства нового объекта. Я рад, что в скором времени на берегу реки Охты появится новый жилой комплекс, который, уверен, украсит Красногвардейский район».

ГК «Эталон»
ГК «Эталон»

«Жилой комплекс «Охта Хаус» имеет все необходимое для комфортного проживания: европейские планировки квартир, удачное расположение, хорошую транспортную доступность, паркинг, который появится на территории комплекса, развитую инфраструктуру района. Наличие набережной и зеленых зон поблизости станет дополнительным плюсом для будущих жителей. Уверен, что люди оценят качество и комфорт жизни в ЖК «Охта Хаус», – добавил Андрей Останин, коммерческий директор Группы «Эталон».

По традиции котлован освятил православный священник, после чего в фундамент будущего дома заложили капсулу с письмом в будущее и отчеканенными вручную сувенирными монетами. Строители разбили бутылку шампанского «на счастье»,  и под аплодисменты всех присутствующих был дан старт заливке первого бетона.

ГК «Эталон»
ГК «Эталон»

Новый жилой комплекс «Охта Хаус» возводится в живописной зоне Красногвардейского района на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д. 6, литер А. По проекту здесь будут построены три 22-этажных и один 20-этажный жилых корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных. На территории комплекса будут построены паркинги. В комплексе также запроектирован встроенный детский сад.

15 июня Группа «Эталон» объявила о старте продаж квартир жилого комплекса «Охта Хаус».

Завершение строительства жилых корпусов запланировано на IV квартал 2020 года, всего проекта – на IV квартал 2021 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

 


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