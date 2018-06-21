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21.06.2018 11:03

Классическое «лобовое» ДТП под Петербургом попало на видео. Есть пострадавшие

О серьёзной аварии на Токсовском шоссе сообщают 21 июня очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по комментариям, она произошла вечером 20-го числа.

«УАЗ Патриот» и второй легковой автомобиль столкнулись лоб в лоб. На место прибыли две кареты скорой помощи. «Фельдшер в скорую уносила мальчика на руках, надеюсь, все живы», – рассказывает Александра, проезжавшая рядом.

«Случилось все на глазах, – пишет Илья. – Водитель «Патриота» в хламину пьяный. Водитель – женщина, пассажир – молодой парень с переломами госпитализированы. На заднем сиденье грудной ребёнок. Цел-невредим».

Отметим, что точные обстоятельства ДТП, степень вины участников и состояние водителей установят специалисты.

Напомним, ещё одно серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в северной части Ленинградской области. Под Рощино машина сбила группу пешеходов. Мужчина погиб, пострадал маленький ребёнок.


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