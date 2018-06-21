После «Алых парусов» выпускников будет ждать открытое метро

Общественный транспорт Петербурга меняет режим работы ради «Алых парусов». В праздничную ночь выпускники смогут передвигаться как на автобусах, так и на метро.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, с 23 на 24 июня спуститься в подземку можно будет всю ночь. Без перерыва будут работать все станции, но не все вестибюли. Так, закроют вестибюль 1 станций «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Московская», и вестибюль 2 станций «Площадь Ленина» и «Невский проспект».

Не будут работать наземные вестибюли «Технологического института – 1», «Площади Александра Невского – 2», «Достоевской» и «Спасской». Попасть на них можно будет через переходы.

Кроме того, перед работой в ночь небольшую паузу возьмет «Адмиралтейская». Станцию закроют на вход и выход 23 июня с семи до одиннадцати вечера.

Как и в прошлом году, к ночному метро выпускников подвезут автобусы. Десять маршрутов будут курсировать до станций с полуночи до шести утра. В «Пассажиравтотрансе» уточняют, что ждать автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 придётся не больше получаса.

Также в пресс-службе перевозчика напоминают, что ради праздника будет закрыто движение в центре города. Из-за этого с 17:30 субботы до 6:00 воскресенья Невский проспект на участке от Дворцовой площади до Садовой улицы, Дворцовый, Биржевой мосты, а также Биржевую площадь будут объезжать маршруты № 3, 7, 24, 27. При этом разводить в ночь «Алых парусов» будут только один мост, но зато больше чем на сутки.