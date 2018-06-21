Под Рощино «Мерседес» сбил группу пешеходов. Погиб мужчина, пострадал ребёнок

Тяжёлое ДТП произошло минувшим вечером в Выборгском районе Ленинградской области, неподалёку от Рощино.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, 20 июня около 19:50 на 5-м километре дороги подъезд к посёлку Пушное, по предварительным данным, 29-летний мужчина на «Мерседесе» совершил наезд на трёх пешеходов, шедших по обочине. Смертельные травмы получил мужчина 1981 года рождения. Женщина 1987 года рождения и девочка 2016 года рождения (ей 1 или 2 года) в удовлетворительном состоянии госпитализированы.

Это как минимум пятая смертельная авария в Петербурге и области за последние пару дней. Вечером 19 июня три человека, в том числе двое детей, погибли в страшном ДТП на Петергофском шоссе, а затем ещё один человек – на КАД, где цементовоз подмял под себя «Матиз». 20 июня в Петербурге разбились два мотоциклиста: утром и вечером.

В субботу, 16 июня, группу пешеходов сбил таксист в центре Москвы. Пострадали семь человек.