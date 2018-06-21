Сечин пообещал дополнительные вознаграждения менеджменту «Роснефти», в 2017-м на это потратили 3,9 млрд

В государственной компании «Роснефть» могут быть введены дополнительные программы повышения мотивации менеджмента. Как пишут «Ведомости», об этом 21 июня на годовом собрании акционеров рассказал исполнительный директор компании Игорь Сечин.

Таким образом он ответил на вопрос акционера об опционной программе для менеджмента «Роснефти» (речь идет, например, о возможности получения премий акциями компании). Сечин подчеркнул, что система мотивации топ-менеджеров зависит от финансовых результатов и того, сколько компания стоит. Отметим, ранее сообщалось, что в четвертом квартале 2017-го доходы членов правления «Роснефти» упали примерно вдвое.

«В частных компаниях мотивацию менеджмента поддерживать легче. У нас особый статус крупной международной компании, действуют более строгие правила, потому что один из крупнейших акционеров – государство», – заявил Игорь Сечин.

Отметим, в 2017 году правлению «Роснефти» были выплачены вознаграждения почти на 3,9 млрд рублей (в 2016-м — 3,7 млрд). При этом главе компании Сечину всегда удается добиться дополнительной поддержки от государства — речь идет, например, о налоговых льготах. Так, в СМИ недавно появилась информация, что преференции получат нефтеперерабатывающие заводы компании.

При этом сегодня Игорь Сечин заявил, что иностранные санкции и налоговые меры государства мешают совету директоров и руководству «Роснефти» повышать капитализацию компании.