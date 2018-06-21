«Дальпитерстрой» вошел в топ-10 надежных застройщиков Петербурга

Власти назвали десятку лидеров рынка строящего жилья в Петербурге. В рейтинг попали крупные строительные компании, в числе которых главный застройщик микрорайонов Шушары и Парголово – СК «Дальпитерстрой»

Юрий Кабушка, первый заместитель директора СПб ГБУ «Управление строительными проектами»: «Эти компании зарекомендовали себя добросовестными застройщиками на рынке, и показательно то, что когда застройщики четко следуют установленным правилам и требованиям, общаются с дольщиком в соответствии с нормами и правилами, установленными законом, то их привлекательность на рынке, соответственно, повышается, их востребованность, с точки зрения покупателей, граждан, увеличивается».

За 20 лет «Дальпитерстрой» ввел в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилых, коммерческих и социальных объектов. Кроме того, долгие годы компания обеспечивает жильем очередников и льготников в Петербурге, а также участников программы по расселению из аварийного жилья в Карелии. Совместно с банком «РостФинанс» застройщик установил специальную программу на покупку своих объектов. Своими силами «Дальпитерстрой» ведет строительство благотворительного проекта. Этот благотворительный проект обеспечивает собственными двухэтажными домами многодетные приемные семьи.

По состоянию на июнь 2018 года «Дальпитерстрой» ведет строительство около миллиона квадратных метров.

ООО КБ «РОСТФИНАНС», Лицензия Банка Росиии №481 от 20 марта 2015г.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»