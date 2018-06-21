Петербургские археологи нашли мумию у Саяно-Шушенской ГЭС
Как "Фонтанке" рассказали в пресс-службе Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, в ходе работ археологической группы в зоне затопления Саяно-Шушенской гидроэлектростанции был обнаружен ящик, в котором находилась мумия. Крышку каменного саркофага сняли утром 21 июня.
Ученые отмечают, что мумия в "достаточно хорошем состоянии": "сохранились мягкие ткани, кожа, одежда и утварь". Однако "о происхождении этого человека на данный момент ничего не известно. Необходимы дальнейшие исследования", – отметили в институте.
По предварительным данных археологов, мумия относится к 1 веку до нашей эры, другими словами, ей более двух тысяч лет.
Петербургские ученые на грант Русского географического общества проводят работы по спасению уникальных археологических памятников в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. Находку сделали на могильнике Терезин. К работе с мумией уже приступили реставраторы экспедиции ИИМК РАН.
Справка:
17 августа 2009 года на крупнейшей по установленной мощности электростанции в России, Саяно-Шушенской ГЭС, произошла техногенная катастрофа. Причиной было названо разрушение шпилек крепления крышки турбины гидроагрегата, что привело к затоплению. В результате аварии погибли 75 человек, а работа самой ГЭС была приостановлена. Техногенная катастрофа в Сибири стала крупнейшей в истории гидроэнергетических объектов РФ.