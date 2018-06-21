Гомофобные кричалки мексиканских болельщиков в Москве обошлись федерации футбола в $10 тысяч

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение по поводу гомофобных кричалок болельщиков сборной Мексики на матче чемпионата мира с Германией (1:0), который прошел 17 июня в Москве.

Как сообщает корреспондент агентства AP Роб Харрис в Твиттере, Федерацию футбола Мексики оштрафовали на 10 тысяч долларов.

Это уже не первый подобный штраф для мексиканцев. Несколько раз их уже наказывали аналогичным образом еще на стадии отборочного турнира на ЧМ-2018.

Если виновниками первого гомофобного скандала стали болельщики сборной Мексики, то российский фанат стал первым, кого на чемпионате мира обвинили в харассменте. Во время прямого включения журналистки телеканала Deutsche Welle из Москвы 19 июня к ней подбежал молодой человек и с криком «Россия – чемпион!» поцеловал ее в щеку. Руководство канала жестко осудило действия россиянина, прямым текстом назвав их харассментом.