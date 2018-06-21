На Политехнической полицейских перепутали с похитителями

Задержание предполагаемого угонщика в Калининском районе Петербурга едва не сорвал случайный свидетель. Внимательность его не подвела, но роли он распределил неправильно.

Как стало известно «Фонтанке», в половине десятого вечера 20 июня со срочным сообщением в полицию обратился 39-летний повар торговой точки рядом с метро «Площадь Мужества». Он рассказал, что прямо на его глазах похищают человека. Полицейские услышали о двух злодеях и белом автомобиле, в который затолкали не желающего уезжать молодого человека.

Поступившую информацию сотрудники проверили и выяснили, что ни машина, ни принудительная посадка в салон работнику не привиделись. И преступление было, но по другой статье. На Политехнической, 17, работали оперативники уголовного розыска, а насильно увезённый – 29-летний подозреваемый в хищении велосипеда, которому хорошо знакома процедура задержания.