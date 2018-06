Полиция займется "зиговавшими" на матче ЧМ в Волгограде британцами

Британские правоохранительные органы и федерация футбола страны начали проверку видео, на котором британские фанаты во время матча Англия — Тунис на ЧМ-2018 исполняют фашистские песни и отдают нацистское приветствие.

Заместитель главного констебля британской полиции заявил изданию The Guadian, что его сотрудники сейчас пытаются идентифицировать болельщиков, запечатленных на скандальном видео, которое появилось в Сети 18 июня. Предположительно, ролик был записан в волгоградском пабе Gallery Pub, который облюбовали фанаты с Туманного Альбиона.

По разным версиям, участниками инцидента были болельщики футбольного клуба «Челси» – это видно и по акценту, и по тому, что они, среди прочего, исполняют песню We are on our way to Wembley («Мы на пути к Уэмбли»), где вместо названия стадиона поставлен концентрационный лагерь Аушвиц, в который, якобы, отправятся фанаты "Тоттенхэма" – одного из главных конкурентов "Челси".

Видеоролик прокомментировали и в футбольной ассоциации Англии.

«Мы решительно осуждаем поведение этих болельщиков. Мы работаем с соответствующими правоохранительными органами, включая британскую полицию, которые проводят расследование для того, чтобы выявить лиц и принять соответствующие меры. Позорное поведение людей в этом видео не отражает ценности большинства английских футбольных болельщиков, поддерживающих свою команду в России», – говорится в заявлении федерации.

Ранее британский МИД посоветовал своим гражданам с почтением отнестись к военным монументам в России и, например, не вешать на них флаги.