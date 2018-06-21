Еще
12:38 21.06.2018
Пришлите свою новость!
12:33
«Императорские сады России» могут навсегда переехать в Летний сад
12:28
Роналду отрастил козлиную бородку в России. При чем здесь Месси?
12:27
Setl City отреставрирует заброшенный особняк Веге на Октябрьской набережной
12:24
«Алые паруса» пошли на продажу по 400-1500 рублей за билет
11:51
ФК «Енисей» представил странную форму со львами. «Зениту», кажется, не понравилось
11:38
Петербургские археологи нашли мумию у Саяно-Шушенской ГЭС
11:34
Стало известно, когда пройдет ПМЭФ-2019
11:24
Румыния просит у РФ объяснений ареста топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан за шпионаж
11:03
Классическое «лобовое» ДТП под Петербургом попало на видео. Есть пострадавшие
11:00
После «Алых парусов» выпускников будет ждать открытое метро
10:42
Под Рощино «Мерседес» сбил группу пешеходов. Погиб мужчина, пострадал ребёнок
10:35
Сечин пообещал дополнительные вознаграждения менеджменту «Роснефти», в 2017-м на это потратили 3,9 млрд
10:14
Гомофобные кричалки мексиканских болельщиков в Москве обошлись федерации футбола в $10 тысяч
10:10
На Политехнической полицейских перепутали с похитителями
10:02
Полиция займется "зиговавшими" на матче ЧМ в Волгограде британцами
09:54
Обама приедет на бизнес-форум в Хельсинки
09:46
Английские футболисты променяли единорогов на Эрмитаж
09:42
Люк на Шаумяна забросил машину в Охту
09:35
В США признали преимущество Су-57 над F-35
09:20
Экс-директора «Анжи» подозревают в обмане собиравшихся на ЧМ китайцев
08:56
Трамп заявил о желании поладить с Россией
08:46
Российские банки обязали проверять гаджеты клиентов
08:30
Сечин прогнозирует дефицит нефти в ближайшее десятилетие
08:20
Вейпы приравняют к обычным сигаретам
02:58
В Летнем саду откроют Музей роз
02:41
Друзья Оушена станут подругами
02:21
В Мариинке оперу про времена Ивана Грозного поставили в духе Шекспира
02:02
Вячеслав Бутусов отпразднует 35-летие «Наутилуса Помпилиуса» на бис
01:49
Архитектор, приложивший руку к строительству Лахта-центра, расскажет о месте природы в архитектуре
01:36
«Оборванца» по пьесе Михаила Угарова представит театр «Мастерская»
01:17
Кинотеатры покажут горы
00:52
Трамп подписал указ о прекращении разделения мигрантов с детьми
00:40
Президент Южной Кореи летит к Путину
00:30
Сборная Бразилии прилетела в Петербург
00:15
Поворачивающая во двор иномарка убила мотоциклиста
00:04
Британский министр предложил запретить мобильники в школах
20/06
Сборной России за выход в 1/8 финала мундиаля испекли торт
20/06
Палата лордов парламента Британии окончательно утвердила проект о Brexit
20/06
Самолет Ираклион - Москва съехал с рулежной полосы в аэропорту столицы Крита
20/06
Испания выиграла у Ирана
20/06
Тренер сборной Уругвая пообещал выиграть у России или умереть
20/06
Ветер в Петербурге стихает
20/06
Медведев обсудил повышение пенсионного возраста с депутатами, однопартийцами и Кремлём
20/06
Россия передала Литве список невъездных лиц
20/06
Жирков: В 1/8 финала хотел бы сыграть с Португалией
20/06
На Испытателей Смольный избавляется от нежелательного «Связного»
20/06
Пол Маккартни выпустил две новые песни
20/06
Страсбург запросил у России информацию о голодающем Сенцове
20/06
Россия и Уругвай вышли в 1/8 финала ЧМ-2018
20/06
Прокуратура просит исключить из Общественной палаты Петербурга троих муниципалов
20/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 20 июня
20/06
Румыния признала своей арестованную за шпионаж топ-менеджера «Интер РАО»
20/06
Звезда «Игры Престолов» избавится от знаменитой прически
20/06
В Петербурге "древопад": в соцсетях показали, на что способен ветер
20/06
В уголовном деле ФСБ нашлись пометки о свидетеле-дебиле и допросе с «электровспоминателем»
20/06
Один из вестибюлей «Новокрестовской» не выдержал сильного ветра
20/06
Минфин обещает облегчить жизнь регионов и взять на себя выплату взносов в Фонд ОМС за неработающих
20/06
«Картман и Брофловски» взяли в аренду «Охотничий домик» в Удельном парке
20/06
В Петербурге банкротят разработчика уникальных российских поездов
20/06
Строительству «Северного потока - 2» могут помешать санкции
20/06
Со «сталинки» на Шкиперском протоке рухнул балкон
20/06
Обвиняемый в подготовке теракта в Лондоне рассказал о своих планах: устроить взрыв и отрезать голову Терезе Мэй
20/06
Совбез РФ вернул в Гатчину самую крупную партию украденных картин с 1945 года
20/06
Дело бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна поступило в суд
20/06
В Кронштадте нашли шестой по счету снаряд в районе Южной оградительной стенки
20/06
Посол РФ в Аргентине, сообщивший местным властям о наркотиках, переведен в Мексику
20/06
МЧС спасало петербуржцев от змей на Васильевском и в Невском районе
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
21.06.2018 10:02

Полиция займется "зиговавшими" на матче ЧМ в Волгограде британцами

Британские правоохранительные органы и федерация футбола страны начали проверку видео, на котором британские фанаты во время матча Англия — Тунис на ЧМ-2018 исполняют фашистские песни и отдают нацистское приветствие. 

Заместитель главного констебля британской полиции заявил изданию The Guadian, что его сотрудники сейчас пытаются идентифицировать болельщиков, запечатленных на скандальном видео, которое появилось в Сети 18 июня. Предположительно, ролик был записан в волгоградском пабе Gallery Pub, который облюбовали фанаты с Туманного Альбиона. 

По разным версиям, участниками инцидента были болельщики футбольного клуба «Челси» – это видно и по акценту, и по тому, что они, среди прочего, исполняют песню We are on our way to Wembley («Мы на пути к Уэмбли»), где вместо названия стадиона поставлен концентрационный лагерь Аушвиц, в который, якобы, отправятся фанаты "Тоттенхэма" – одного из главных конкурентов "Челси".

Видеоролик прокомментировали и в футбольной ассоциации Англии. 

«Мы решительно осуждаем поведение этих болельщиков. Мы работаем с соответствующими правоохранительными органами, включая британскую полицию, которые проводят расследование для того, чтобы выявить лиц и принять соответствующие меры. Позорное поведение людей в этом видео не отражает ценности большинства английских футбольных болельщиков, поддерживающих свою команду в России», – говорится в заявлении федерации.

Ранее британский МИД посоветовал своим гражданам с почтением отнестись к военным монументам в России и, например, не вешать на них флаги.

Справка:

Волгограду присвоено звание города-героя, в годы Великой Отечественной войны он носил имя Сталинград. В 1942-1943 годы стал местом крупнейших сражений, вошедших в историю как Сталинградская битва.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «КВС»
20.06.2018 11:22

Началось строительство дороги к ЖК "Иван-да-Марья"

С сегодняшнего дня строительная компания КВС начала работы по строительству подъезда со стороны Лабораторного проспекта к ЖК "Иван да Марья".
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
18.06.2018 11:19

Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»

Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00

Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"

В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербургские археологи нашли мумию у Саяно-Шушенской ГЭС
Румыния просит у РФ объяснений ареста топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан за шпионаж
Полиция займется "зиговавшими" на матче ЧМ в Волгограде британцами
В США признали преимущество Су-57 над F-35
Вейпы приравняют к обычным сигаретам
Трамп подписал указ о прекращении разделения мигрантов с детьми
Британский министр предложил запретить мобильники в школах
Палата лордов парламента Британии окончательно утвердила проект о Brexit
Россия передала Литве список невъездных лиц
Страсбург запросил у России информацию о голодающем Сенцове
Фанат и девушка: чем кончаются встречи россиянок и футбольных болельщиков
Fan ID как пропуск беженца в Европу
Иностранец на вечер. Кого и зачем в «Тиндере» ищут гости мундиаля?
Как «Фонтанка» искала миллиард для ВТБ, а по дороге нашла советника губернатора и знаменитый офис в Лондоне
Грозит ли России «пенсионное восстание»
Баллы с возу, пенсионной реформе легче
Будет ли Петербург смотреть в космос
Игуменья ищет личного повара: кто разместил скандальную вакансию на 90 тысяч
"Даже бесстрастный Путин улыбался": что пишут иностранные СМИ о мундиале
Оксана Дмитриева: Пенсионная реформа в первую очередь ударит по работникам начала 1990-х
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербургские археологи нашли мумию у Саяно-Шушенской ГЭС

кадр из видео DW

Харассмент по-русски

@JesseLingard

Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах

Новости компаний
ГК «КВС»
20.06.2018 11:22
Началось строительство дороги к ЖК "Иван-да-Марья"
С сегодняшнего дня строительная компания КВС начала работы по строительству подъезда со стороны Лабораторного проспекта к ЖК "Иван да Марья".
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
18.06.2018 11:19
Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»
Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
pixabay.com
15.06.2018 13:18
Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
Setl City
15.06.2018 12:17
Setl City высадит почти 4,5 тысячи растений в ЖК «Полюстрово Парк»
Setl City высадит почти 4,5 тыс. деревьев и кустарников на территории ЖК «Полюстрово Парк» и общеобразовательной школы в этом проекте. Среди них – рябины, краснолистные клены, липы, кизильник, шиповник и барбарис
14.06.2018 17:33
Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону
Участники забега и велопробега по ЗСД скачали больше тысячи профессиональных фотографий с сайта «Марафон Фото». Возможность пользоваться сервисом бесплатно им подарила компания МегаФон.
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49
Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста
Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Скриншот с youtube.com
14.06.2018 10:18
Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови
Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32
Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ
Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.