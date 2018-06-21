Обама приедет на бизнес-форум в Хельсинки

Бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама осенью посетит Финляндию. Он станет главным спикером крупного международного бизнес-форума Nordic Business Forum, который пройдёт в Хельсинки 26–27 сентября.

Об этом 21 июня сообщают организаторы мероприятия.

Обама приедет выступить перед 7500 владельцами и топ-менеджерами компаний из 40 стран, в том числе из России. В 2018 году форум сосредоточится на таких темах как стратегия, максимальная производительность и искусственный интеллект.