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21.06.2018 09:42

Люк на Шаумяна забросил машину в Охту

Открытый люк в Красногвардейском районе Петербурга отправил в плавание легковой автомобиль с водителем. Мужчина спасся чудом, затонувшую иномарку вызволяют спасатели. 

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», утром 21 июня неплотно закрытый люк на проспекте Шаумяна, 8, подвел «Рено Дастер». Автомобиль не смог преодолеть препятствие: крышка встала ребром и отправила машину на ограждение. От полета в Охту оно не спасло. Свидетель случившегося рассказывает, что водитель выбрался чудом. С разбитой головой и в шоковом состоянии его подобрал проезжающий мимо катер. Иномарка же быстро ушла под воду. 

В ГУ МЧС по Петербургу добавили, что спасатели уже поехали извлекать из реки машину.

По информации «Фонтанки», 35-летний водитель находится в удовлетворительном  состоянии.

 

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