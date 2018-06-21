В США признали преимущество Су-57 над F-35

Американский военный журнал Military Watch сравнил характеристики российского истребителя Су-57 и своего F-35. Специалисты в США признали, что их отечественный самолет по многим параметрам уступает конкуренту.

«Хотя Су-57 и F-35 — истребители пятого поколения, они вряд ли сопоставимы по своей роли и возможностям», — отмечают авторы статьи.

Издание поясняет, что американский самолет спроектирован как более легкое и менее дорогостоящее дополнение к элитарному истребителю высшего класса F-22 Raptor, который больше не выпускается. Сейчас Соединенные Штаты, добавляют эксперты, испытывают недостаток в более тяжелых истребителях и в целом довольно слабо готовы к ведению воздушных боев. Тяжелый Су-57, по их мнению, гораздо лучше приспособлен для этих целей и имеет очевидные преимущества.

Возможности F-35 также значительно ограничены в плане обороны. Су-57, объясняет журнал, превосходит американский самолет в скорости, высоте, системах слежения, оружии, дальности поражения и маневренности.

Как пишет издание, возможное приобретение Турцией российских истребителей значительно опаснее, чем американских.

Сенат США принял вариант проекта бюджета Пентагона на 2019-й финансовый год. В документе содержится запрет на передачу Турции прав на истребители F-35. Причиной подобный действий называется угроза передачи России сведений о F-35 Lightning II после покупки Турцией комплексов С-400.