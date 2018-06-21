Экс-директора «Анжи» подозревают в обмане собиравшихся на ЧМ китайцев

Экс-директора футбольного клуба «Анжи» подозревают в мошеннической схеме по обману иностранцев, собирающихся на мундиаль. Сам бизнесмен, в свою очередь, считает, что жертвой обмана стал именно он.

Экс-исполнительный директор клуба «Анжи» (Махачкала) Эльдар Исаев арестован решением Тверского суда столицы по подозрению в обмане граждан Китая, которым он якобы предлагал туры на российский Чемпионат мира. Об этом 21 июня сообщает РБК. По версии следствия, руководитель туристической компании ООО «Анжи МСК» предлагал болельщикам из КНР билеты, услуги по оформлению «паспортов болельщика» и размещение. Доверчивые иностранцы перечислили на счета компании около 1 миллиона долларов, однако никакого мундиаля так и не увидели. После этого китайцы написали заявление полицию.

Бизнесмен, в свою очередь, настаивает, что жертвой мошенников стал он. Исаев, действительно, принял заявки от почти тысячи китайских граждан и оформил им «паспорта болельщиков». Партнеры Исаева, которые отвечали за покупку билетов, свои обязательства не выполнили. Экс-директор «Анжи» заявил, что перечислил контрагентам и деньги, а они просто исчезли.