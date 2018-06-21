Трамп заявил о желании поладить с Россией

Соединенные Штаты Америки хотели бы поладить с Москвой. Об этом на встрече со своими сторонниками в городе Дулут, которая состоялась 20 июня, заявил президент США Дональд Трамп.

При этом Трамп отметил: сейчас, когда Вашингтон наложил на РФ санкции, в Кремле наверняка предпочли бы победу Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году.

Ранее американский лидер заявлял о возможной встрече с Владимиром Путиным текущим летом. По данным The Wall Street Journal, российский президент во время деловой поездки в Австрию просил канцлера этой страны организовать в Вене российско-американский саммит.

В свою очередь, The Times утверждает: обсуждается вариант встречи Путина и Трампа в первой половине июля — до саммита НАТО 11 июля в Брюсселе или сразу после поездки американского лидера в Великобританию, которую он посетит после саммита.