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21.06.2018 08:56

Трамп заявил о желании поладить с Россией

Соединенные Штаты Америки хотели бы поладить с Москвой. Об этом на встрече со своими сторонниками в городе Дулут, которая состоялась 20 июня, заявил президент США Дональд Трамп.

При этом Трамп отметил: сейчас, когда Вашингтон наложил на РФ санкции, в Кремле наверняка предпочли бы победу Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году. 

Ранее американский лидер заявлял о возможной встрече с Владимиром Путиным текущим летом. По данным The Wall Street Journal, российский президент во время деловой поездки в Австрию просил канцлера этой страны  организовать в Вене российско-американский саммит.

В свою очередь, The Times утверждает: обсуждается вариант встречи Путина и Трампа в первой половине июля — до саммита НАТО 11 июля в Брюсселе или сразу после поездки американского лидера в Великобританию, которую он посетит после саммита.

Источник: "Медуза"

Справка:

Владимир Путин и Дональд Трамп лично встречались дважды — в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме. Обе встречи не носили характер переговоров.


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