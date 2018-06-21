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21.06.2018 08:46

Российские банки обязали проверять гаджеты клиентов

Центральный банк РФ решил присмотреться к гаджетам россиян. Регулятор  обязал отечественные кредитные учреждения анализировать настройки и параметры устройств, при помощи которых граждане переводят деньги. По мнению ЦБ, банки должны присвативать этим смартфонам идентификаторы.

Об этом 21 июня пишет издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в отрасли. Так, управляющий директор по IT и технологиям  «Абсолют банка» Наталья Поздеева рассказала: если идентификаторы у разных клиентов совпадают, для банка это сигнал о высоком уровне риска.

В ВТБ отметили, что многие банки уже используют IT-данные для анализа действий клиентов, и Центробанк лишь официально закрепил эту практику. 

По словам Поздеевой, большинство банков, действительно, фиксируют IP-адреса устройств клиентов, но для выполнения новых инструкций ЦБ им нужны технологические доработки. Банку придется чаще запрашивать у некоторых клиентов данные и обновлять их анкеты. 

ВТБ не опасаются, что нововведения обернутся ограничениями для клиентов: банки просто обращают больше внимания на «рискованные» операции. 

 

Справка:

По словам главы практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александра Сотова, совпадение идентификаторов гаджетов может свидетельствовать о существовании «финансового диспетчерского центра», в котором мошенники с одного компьютера переводят деньги через интернет-банки подконтрольных им компаний. Один подобный центр выявили в 2010 году, но с тех пор преступники стали лучше скрываться при помощи VPN и других средств, объяснил Сотов.


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