Сечин прогнозирует дефицит нефти в ближайшее десятилетие

Дефицит нефти на мировом рынке в ближайшее десятилетие прогнозирует глава «Роснефти» Игорь Сечин. Такую мысль он высказал на годовом общем собрании акционеров.

«Растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет», – цитирует топ-менеджера 21 июня «Коммерсантъ».

Сечин прогнозирует, что к 2025 году дефицит нефти — превышение спроса над предложением — составит 700-750 миллиона тонн ежегодной добычи.

По словам главы «Роснефти», для корпорациии это возможность увеличить долю на мировом рынке и создать «значительную дополнительную стоимость для акционеров».