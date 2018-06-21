Сечин прогнозирует дефицит нефти в ближайшее десятилетие
Дефицит нефти на мировом рынке в ближайшее десятилетие прогнозирует глава «Роснефти» Игорь Сечин. Такую мысль он высказал на годовом общем собрании акционеров.
«Растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет», – цитирует топ-менеджера 21 июня «Коммерсантъ».
Сечин прогнозирует, что к 2025 году дефицит нефти — превышение спроса над предложением — составит 700-750 миллиона тонн ежегодной добычи.
По словам главы «Роснефти», для корпорациии это возможность увеличить долю на мировом рынке и создать «значительную дополнительную стоимость для акционеров».
Справка:
«Роснефть» намерена довести ежегодный объем добычи до 250 млн тонн и более к 2022 году. Игорь Сечин на собрании акционеров уточнил, что добыча «от новых, недавно запущенных или готовящихся к запуску в ближайшие кварталы нефтегазовых проектов составит 87 млн тонн нефтяного эквивалента в год». В 2017 году этот показатель составил 14 млн тонн.