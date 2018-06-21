Вейпы приравняют к обычным сигаретам

Оборот вейпов и электронных сигарет обсуждают в российском правительстве.

Как сообщает 21 июня РБК, на днях состоялось совещание с участием двух вице-премьеров — Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой. В ходе встречи чиновники решили не вводить отдельное регулирование для вейпов и электронных сигарет, приравняв их к остальным табачным изделиям.

Так как сигареты — товары подакцизные, их оборот курирует первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. В Минфине пока не стали комментировать вопрос регулирования рынка вейпов и электронных сигарет, сославшись на то, что «акцизы на все виды подакцизной продукции устанавливаются в Налоговом кодексе». В Минпромторге тоже от коментариев воздержались.

Сейчас законы РФ не регулируют производство и продажу «альтернативных» сигарет. Против такой ситуации активно протестует Минздрав: в стране по-прежнему высокая смертность из—за болезней, связанных с курением. Ежегодно пагубная привычка уносит жизни почти 400 тыс. россиян.