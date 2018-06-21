Вейпы приравняют к обычным сигаретам
Оборот вейпов и электронных сигарет обсуждают в российском правительстве.
Как сообщает 21 июня РБК, на днях состоялось совещание с участием двух вице-премьеров — Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой. В ходе встречи чиновники решили не вводить отдельное регулирование для вейпов и электронных сигарет, приравняв их к остальным табачным изделиям.
Так как сигареты — товары подакцизные, их оборот курирует первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. В Минфине пока не стали комментировать вопрос регулирования рынка вейпов и электронных сигарет, сославшись на то, что «акцизы на все виды подакцизной продукции устанавливаются в Налоговом кодексе». В Минпромторге тоже от коментариев воздержались.
Сейчас законы РФ не регулируют производство и продажу «альтернативных» сигарет. Против такой ситуации активно протестует Минздрав: в стране по-прежнему высокая смертность из—за болезней, связанных с курением. Ежегодно пагубная привычка уносит жизни почти 400 тыс. россиян.
Справка:
Ограничение продажи вейпов и электронных сигарет было одним из пунктов стратегии Минздрава по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. Но проект стратегии раскритиковали Минэкономразвития и ФАС, которые настаивали, что вред электронных сигарет и вейпов должен быть доказан результатами исследований.
Запрет на использование вейпов в кафе и ресторанах, а также запрет на их продажу в тех местах, что и для традиционных сигарет, был прописан и в антитабачной концепции Минздрава. Документ, призванный уменьшить число курильщиков, Минздрав внес на согласование в правительство в октябре прошлого года, но спустя несколько недель его вернули на доработку.