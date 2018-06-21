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21.06.2018 00:52

Трамп подписал указ о прекращении разделения мигрантов с детьми

Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов, передает Reuters.

По его словам, этот указ позволил семьям находится вместе, однако политика «нулевой терпимости» сохранится.

Ранее Трамп в разговоре с журналистами NBC сообщил о намерении решить проблему мигрантов США. Президент Соединенных Штатов высказался, что в будущем подпишет соответствующий документ в рамках американского законодательства.

Трамп не уточнил, что это будет за документ, однако представитель администрации подтвердил NBC, что соответствующий приказ о временных мерах по прекращению разделения семей мигрантов был разработан министерством юстиции и министерством национальной безопасности США.

Источник: Газета.ру


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