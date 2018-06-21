Президент Южной Кореи летит к Путину

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг, 21 июня, начинает визит в Россию, в ходе которого проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, выступит в Государственной думе, а также посетит игру сборной Южной Кореи и Мексики в рамках чемпионата мира по футболу.

Нынешний визит в РФ станет вторым для Мун Чжэ Ина с момента его вступления в должность и пройдет на фоне активизировавшихся усилий по урегулированию на Корейском полуострове.

Переговоры Владимира Путина и Мун Чжэ Ина пройдут менее чем через две недели после сингапурского саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня. Диалог начался с рукопожатий глав государств, которые формально находятся в состоянии войны с 1953 года. Главы государств подписали документ по итогам встречи. После церемонии подписания Трамп заявил, что гордится достижениями саммита и о том, что подготовка итогового документа потребовала доброй воли, но обе стороны будут впечатлены результатами, и отныне отношения США и КНДР будут развиваться в «совсем иной плоскости». Он назвал подписанный совместный документ «важным, всеобъемлющим и подробным», способным решить «большую и опасную проблему». Помимо этого Трамп заявил, что готов пригласить лидера КНДР в Белый дом.

После президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон откажется от совместных с Южной Кореей военных учений у Корейского полуострова, однако не стал называть конкретные сроки. На следующий день госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американцы рассчитывают на «крупное» ядерное разоружение КНДР уже через два — два с половиной года.